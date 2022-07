Stupro di capodanno “Sara violenata da minorenne”/ “Vista in bagno, diceva ‘no’”

Emerge una nuova testimonianza in merito al tristemente noto stupro di capodanno 2020 in Roma. A parlare, come riferisce il sito del Corriere della Sera è un’amica: «Al massimo Sara (nome di fantasia), l’ha stuprata Luigi (lo chiameremo così), uno dei due minorenni». Dichiarazioni rilasciate da una ragazzina, anch’essa minorenne all’epoca dei fatti, indagata con l’accusa di violenza sessuale del primo gennaio 2020 ai danni della 16enne Sara, avvenuta nella villa di Primavalle. La giovane, che da poche settimane ha compiuto i 18 anni, è accusata di aver costretto Sara ad un rapporto a tre insieme al fidanzato, Flavio Rulli, che come specifica il quotidiano di via Solferino risulta essere indagato solo per lesioni.

Laura ha raccontato quanto visto nel bagno dove sarebbe avrebbe subito lo stupro: «Sara mi ha detto che ha avuto un rapporto con Luigi, anche se a lei non andava bene. Quando sono salita in bagno, ho visto Sara piegata sul lavandino e dietro Patrizio Ranieri (l’unico per cui la procura finora ha chiesto il giudizio immediato, ndr). Poi è arrivato Luigi, che voleva un rapporto con Sara. Lei però ha detto no, che non voleva. A quel punto, anziché uscire Luigi, è andato via Patrizio e credo che abbiano avuto un rapporto». Dichiarazioni che per i carabinieri risultano essere decisive per inchiodare Luigi, scrive ancora il quotidiano di via Solferino, visto che Laura ha sentito Sara dire il fatidico “no”.

STUPRO CAPODANNO, LA NUOVA TESTIMONIANZA DI UNA INDAGATA

«Ho sentito Sara dire a Luigi di uscire dal bagno», ha poi ribadito la ragazza. «Verso le 3 di notte del 1° gennaio 2020 – ha proseguito ancora la testimone – mi sono svegliata dopo aver dormito su un divanetto perché mi ero sentita male. Riaperti gli occhi, ho avuto l’idea di un rapporto a tre insieme al mio ragazzo. Era per divertirci. Mi sono innervosita perché Flavio stava avendo un rapporto solo con Sara, nonostante l’idea l’avessi avuta io. Allora ho litigato con Flavio».

Gli inquirenti hanno chiesto a Laura se abbia mai più sentito Sara: «Mi ha detto che non pensava di essere stata stuprata, anch’io non credo che sia stata violentata, perché Flavio era sobrio. Al massimo l’ha stuprata Luigi», ma secondo i carabinieri, ribadisce il Corriere della Sera, anche Laura si sarebbe approfittata di Sara, non lucida durante la tragica notte di Capodanno 2020.

