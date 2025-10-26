Tre ex calciatori della Virtus Verona sono stati condannati per uno stupro di gruppo nel 2020: approfittarono di una 20enne parzialmente incosciente

Sono state confermate parzialmente dalla Cassazione le condanne per alcuni ex calciatori della Virtus Verona accusati di stupro di gruppo riguardo a fatti avvenuti nel 2020 e che si erano trasformati in un lungo e articolato processo giudiziario dopo la denuncia da parte della vittima 20enne: i calciatori coinvolti erano cinque ma se per uno di loro – ci torneremo dopo – la sentenza è passata in giudicato e per un altro si dovrà rifare il processo d’appello; sono scattate le manette per i restanti tre, nel frattempo venduti dalla Virtus Verona e sospesi dai rispettivi club.

Partendo dal principio, è utile ricordare che i fatti oggetto del dibattimento risalirebbero al 2020: dopo una partita in cui tutti e cinque indossavano la maglia della Virtus Verona e vinsero contro il Cesena, infatti, ci fu un piccolo festino in cui fu coinvolta una 20enne e dopo una serata a base di alcool che ne aveva causato un parziale stordimento, si consumò lo stupro di gruppo; mentre fu la stessa vittima a denunciare il giorno dopo il festino, sostenendo di non aver mai prestato il suo consenso all’atto sessuale.

Condannati tre ex calciatori della Virtus Verona: nel 2020 presero parte a uno stupro di gruppo

Dalle indagini emerse che furono soprattutto in quattro attivamente coinvolti nello stupro di gruppo – ovvero Santiago Visentin, Gianni Manfrin, Stefano Casarotto ed Edoardo Merci – approfittando dello stordimento della loro vittima; mentre nel frattempo il compagno di squadra Daniel Onescu riprese tutto con il suo cellulare: proprio i video sono stati acquisiti tra le prove e sono diventati elemento fondamentale dell’accusa per arrivare al processo e – cinque anni più tardi – alle condanne.

Dopo i primi due gradi di giudizio, infatti, i cinque ex calciatori della Virtus Verona sono arrivati in Cassazione e i giudici supremi hanno confermato tre delle condanne: Santiago Visentin dovrà scontare una pena complessiva di 6 anni di reclusione e gli ex compagni Gianni Manfrin e Stefano Casarotto a 3 anni e 4 mesi; mentre la posizione di Stefano Casarotto è stata rimandata ai giudici della corte d’Appello veneziana e per Daniel Onescu è passata in giudicato la pena (sospesa) a un anno e 10 mesi per aver filmato l’abuso.