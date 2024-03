Stupro di gruppo, violenza, furti: chi è Il marocchino difeso dagli anarchici a Torino/ Lunga fedina penale

Il quotidiano La Stampa si è soffermato sul caso dei cinque anarchici che sono stati denunciati questa settimana a Torino dopo che di fatto hanno “strappato di mano” ad alcuni poliziotti un immigrato che doveva essere trasferito presso il Cpr di Milano. Una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine, quindi la fuga con lo stesso uomo “liberato”, poi fermato dagli agenti dalla questura. Il giornale sottolinea come la vicenda non abbia “nessun contorno che assomigli (anche soltanto vagamente) alla solidarietà nei confronti di un disperato. Anzi”. L’immigrato, originario del Marocco, è già a Milano, mentre cinque ragazze che hanno partecipato all’assalto alla volante sono state identificate dalla Digos e segnalate in Procura.

Sono invece in fase di identificazione almeno una decina di altri membri del gruppo, tutti appartenenti all’area anarco-insurrezionalista dell’ex Asilo Occupato di via Alessandria a Torino. La cosa che fa più storcere il naso è la fedina penale del marocchino trasferito presso il Cpr di Milano, come scrive ancora La Stampa. Arrivato in Italia ad ottobre 2008 ha già ricevuto una serie di condanne, quasi tutte definitive, fra cui quella per violenza sessuale di gruppo avvenuta in quel di Bologna, 4 anni dopo il suo sbarco nel BelPaese.

STUPRO DI GRUPPO, VIOLENZA E FURTI: CHI È JAMAL KILAL. IL FERMO A TORINO POI…

Ma vanno anche aggiunti furti, rapina, falsa identità, danneggiamento e l’ultima sentenza in via definitiva del tribunale di Catanzaro per evasione. Jamal Kilal, questo il nome dell’immigrato, era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione dalla prefettura di Piacenza qualche giorno prima di Natale di due anni fa, ma lo stesso aveva lasciato la città e si era trasferito altrove, precisamente a Gorizia sei mesi dopo, dove viene nuovamente individuato e obbligato a lasciare l’Italia nel giro di 7 giorni: ma lui scompare un’altra volta e riappare a Torino negli scorsi giorni.

Era stato fermato dalla polizia mentre stava scrivendo sui muri «Più poliziotti morti», «Acab». Viene quindi portato in questura dopo aver reagito male al fermo e si scopre che doveva essere espulso, ma nel frattempo riesce ad avvisare un’amica dei centri sociali che raduna gli altri e parte la spedizione: il resto è cronaca.











