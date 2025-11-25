Il film "Styx" è ben interpretato da Susanne Wolff e mostra la sofferenza di chi è dalla parte di chi è in difficoltà, ma non riesce a fare nulla

Styx è un film di alta drammaticità che il regista Wolfgang Fischer ha diretto avvalendosi dell’interpretazione commovente di Susanne Wolff che ha portato sulla scena una dottoressa tedesca di nome Rieke la quale decide di fare una traversata solitaria sull’Oceano Atlantico con l’obiettivo di raggiungere l’isola di Ascensione, un luogo di straordinaria bellezza visitato da Darwin per la sua vegetazione e per le specie animali che la abitano.

Il film è diviso in due parti distinte ma ben amalgamate, anche grazie alla straordinaria interpretazione di Susanne Wolff che coinvolge nella dimensione esistenziale della storia.

La prima parte mostra l’avventura solitaria di Rieke e ne fa apprezzare sia lo sguardo verso la bellezza del mare e dei paesaggi che le si presentano, sia la forza e la determinazione di questa giovane donna che si trova ad affrontare una tempesta. È questa parte una documentazione affascinante di un’avventura in solitaria e del rapporto con la natura, ma proprio dopo la tempesta, quando tutto sembra ripartire in modo tranquillo, Rieke si imbatte in un peschereccio di profughi africani alla deriva.

Qui inizia la parte drammatica del film, il regista racconta di una donna che si trova in una situazione di difficile se non impossibile gestione. Rieke chiama i soccorsi che non arrivano, riceve dalla guardia costiera l’ordine di allontanarsi e di non coinvolgersi con i profughi, ma decide di rimanere e viene raggiunta a nuoto da un ragazzino africano, Kingsley, interpretato da Gedion Wekesa Oduor, mentre altri nel tentativo di arrivare alla barca a vela annegano.

A questo punto la tensione drammatica sale alle stelle perché Kingsley, che era arrivato stremato sulla barca a vela, si riprende e cerca in tutti i modi di convincere Rieke ad andare a salvare sua sorella e i suoi amici. Rieke deve dire di no, perché la barca non può ospitare altri profughi, ma è un no sofferto, non voluto.

Questa parte del film mostra l’impotenza di Rieke, si capisce che lei darebbe tutto per salvare i profughi che sono sull’imbarcazione in grande difficoltà, ma non lo può fare: così Rieke è il simbolo di chi si trova di fronte alla domanda incombente dei profughi, alla loro ricerca di nuove terre, ma non può rispondere positivamente non per sua volontà, è il simbolo dell’impotenza umana di fronte a bisogni tanto grandi.

I soccorsi arrivano in ritardo, sull’imbarcazione non vi sono che morti, Rieke li scopre uno a uno e la sua sofferenza aumenta.

Il regista si sofferma sulla inefficienza dei soccorsi, è il tema politico di questo film che termina con la morte dei naufraghi come succede diverse volte nella realtà, ma il tema centrale del film è quello dell’impotenza dell’essere umano di fronte alla vastità del bisogno: è un film che mostra la sofferenza di chi è dalla parte di chi è in difficoltà, ma non riesce a fare nulla.

È un film sull’umano, il volto segnato e stordito di Rieke che si vede nelle scene finali è il volto di chi è umano, e l’umano può significare anche sconfitta, ma quell’umano permane nel cuore e negli occhi.

