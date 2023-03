Su TikTok il motoscafo per trasportare migranti/ 7.000 sterline per entrare in Uk

Secondo quanto riferisce il tabloid inglese Sun, un’organizzazione criminale farebbe pagare 7.000 sterline ai migranti per attraversare il canale della Manica, quello che separa Francia e Gran Bretagna, attraverso un motoscafo. La cosa particolare è che il “servizio” viene sponsorizzato attraverso TikTok. Il motoscafo permette di ospitare fino a dodici passeggeri per un viaggio in totale di 45 minuti, e il Sun ha pubblicato anche il breve video di TikTok in cui si vede appunto l’imbarcazione che si avvicina alla riva con i migranti a bordo, dopo di che gli stessi si tuffano in mare, raggiungendo a nuoto la riva. L’annuncio, spiega ancora il quotidiano britannico, è circolato fra alcuni utenti albanesi sullo stesso social media, anche se non è chiara la nazionalità della gang criminale che sponsorizza il natante.

Il deputato conservatore Scott Benton ha commentato: “Le bande criminali che gestiscono questo spaventoso racket sono ovviamente desiderose di eludere le autorità. Quindi, accanto alle nuove misure annunciate dal primo ministro, la nostra forza di frontiera e l’operazione congiunta con la Francia devono migliorare il proprio lavoro ed essere sempre un passo avanti”. E ancora: “La migliore possibilità che abbiamo di risolvere efficacemente questo problema è in primo luogo fermare le barche che lasciano la Francia. Le autorità devono essere attente a questa nuova minaccia e smantellare le deplorevoli bande che vi sono dietro”.

SU TIKTOK IL MOTOSCAFO PER I MIGRANTI: “SI METTE A RISCHIO LA VITA DELLE PERSONE”

Alp Mehmet, presidente di Migration Watch UK, ha invece dichiarato: “Le azioni di questi trafficanti di persone preoccupano il governo. Viaggiando su barche più grandi e robuste, la preoccupazione è che possano arrivare nel Regno Unito oltre le solite rotte, rendendo ancora più difficile la loro individuazione”.

Infine le parole di un portavoce del governo: “I post che promuovono rotte illegali verso il Regno Unito mettono a rischio la vita di persone vulnerabili e finanziano vili bande criminali. Le società di social media, come TikTok, hanno la responsabilità di eliminare i post e bloccare i contenuti che promuovono attività illegali e criminali. Il disegno di legge sulla migrazione illegale cambierà la legge in modo che le persone che arrivano illegalmente nel Regno Unito possano essere detenute e poi rapidamente rimandate in un paese terzo sicuro o nel loro paese d’origine”.

