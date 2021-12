Sua maestà viene da Las Vegas/ Su Rete 4 il film con Peter O’Toole

“Sua maestà viene da Las Vegas” è il titolo della pellicola che andrà in onda oggi, 20 dicembre 2021, su Rete 4 nella fascia pomeridiana, più precisamente alle ore 16,25. Il film è di genere commedia, risale al 1991 e vanta la regia dello statunitense David S. Ward. Le musiche sono di James Newton Howard, grande compositore nonché musicista e autore di testi.

Due Cuori de un tesoro/ Su Rai 2 un film in cui si respira amore

John Goodman, Peter O’Toole, Camille Coduri e John Hurt sono gli attori che hanno interpretato il ruolo dei personaggi protagonisti. Il film è costruito in maniera intelligente ed è molto simpatico anche se è innegabile che ci sono dei momenti abbastanza privi di senso e che puntano alla risata facile.

Sua maestà viene da Las Vegas, la trama del film: sul trono del Regno Unito

Leggiamo la trama di Sua maestà viene da Las Vegas. Quando tutta la famiglia reale muore in seguito ad un guasto all’impianto elettrico, un cantante sprovveduto e nullatenente di Las Vegas si ritrova a sedere sul trono del Regno Unito. Dopo una serie di minuziose ricerche, il cantante viene a sapere di essere proprio lui l’erede al trono, unico discendente ancora in vita. A Las Vegas arrivano Phipps e Tommy, rispettivamente segretario personale e guardia del corpo, i due invitano il cantante a seguirli a Londra dove è atteso dal segretario particolare di Sua maestà, sir Charles Willingham. Inizia così il regno del nuovo sovrano, il sui nome è Ralph I. Questi, praticamente a digiuno delle buone maniere, ne combina di tutti i colori. Intanto Lord Graves, un alto funzionario del regno, studia un piano per mettere in difficoltà Ralph I.

Andromeda/ Su Rete 4 pomeriggio all'insegna del cinema di una volta

Pensa quindi di fargli incontrare Miranda, una bella spogliarellista che inizialmente cerca di attirare l’attenzione del re per poi farlo innamorare di lei; tutto organizzato da Graves che mira a suscitare un vero e proprio scandalo. Sulle prime il lord inglese riesce veramente a mettere in difficoltà il nuovo re ma poi Miranda non vuole più stare al suo gioco. Tra la spogliarellista e Ralph I una forte simpatia si trasformerà in amore vero e lord Graves sarà accusato di aver ostacolato la “legittima” successione al trono del Regno Unito e viene arrestato. Il neo re Ralph I farà riferimento al “Treason Act 1702” per motivare l’arresto del funzionario. Il Treason Act infatti era un vecchio decreto nel quale si leggeva che chiunque avesse ostacolato la salita al trono del successore legittimo sarebbe stato accusato di alto tradimento con la conseguente pena di morte. Quando sembra che le cose si siano messe bene per i due innamorati, arriva improvvisamente un inaspettato “colpo di scena”. Si viene a sapere che Sir Willingham altri non è che il fratellastro del vecchio re, è lui quindi il legittimo successore al trono.

La freccia nella polvere/ Su Rete 4 il film cult con Sterling Hayden

Video, il trailer del film “Sua maestà viene da Las Vegas”





© RIPRODUZIONE RISERVATA