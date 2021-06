Suad Sbai: “fatwa contro di me, lo Stato non mi dà scorta”/ “Imam dice di sgozzarmi”

«Ho una fatwa islamica contro di me ma lo Stato non fa nulla per proteggermi»: è durissimo il messaggio lanciato da Souad Sbai, ex parlamentare di Centrodestra (PdL) e Presidente dell’Associazione Acmid-Donna Onlus (Associazione delle donne marocchine in Italia) dalle colonne de “La Verità”. Il caso Saman Abbas l’ha vista nuovamente in tv nelle ultime settimane per denunciare le ignobili e scandalose “abitudini” di alcune comunità islamiche anche nel nostro Paese, ma è nel racconto della sua vicenda personale che emergono i dettagli più inquietanti e finora sconosciuti: «Una mattina, leggendo i quotidiani ho scoperto che ero minacciata, addirittura lui ha detto “sgozzatela” come è stato per Paty. Questa per loro è una fatwa, una pena di morte. Chiunque può farlo e va in paradiso».

Sbai si riferisce ad un imam radicalizzato e detenuto attualmente in uncarcere piemontese: si tratta della medesima “tecnica” usata in tutto il mondo dalla propaganda della Fratellanza Musulmana, «mandano messaggi e iniziano con le minacce». Il problema non nasce certo di recente, spiega ancora la Sbai, ma quando ancora era in politica e attaccava alcuni dei potenti Paesi arabi «disturbo, disturbo troppo […] così mi hanno isolata».

L’ISLAM E LA FATWA

Oggi l’imam che ce l’ha letteralmente a morte contro Souad Sbai lo fa per l’impegno della ex Pdl sul fronte radicalismo e violenza jihadista: ma, denuncia l’esperta Presidente di Acmid-Donna Onlus, ancora lo Stato non ha preso provvedimenti di sicurezza e copertura nei suoi confronti. «Non ho la scorta» e per ora il Viminale non sembra intenzionato a disporla; per Sbai il vero problema oggi da porre sotto stretta osservanza è la presenza delle radicalizzazioni islamiste in carcere, «Non possiamo lasciare che imam con ideologia jihadista, continuino a fare proselitismo in cella». Vanno regolarizzati gli imam, attacca ancora Souad Sbai a “La Verità”, anche perché ad oggi ve ne sono in Italia addirittura che non conoscono il Corano e non sono mai stati a scuola di teologia islamica. Se a tutto questo si aggiunge il problema dell’immigrazione, il mix rischia di essere davvero “esplosivo”: «Alcuni arrivati con i barconi sono andati a fini- re nelle mani della criminalità, altri erano già radicalizzati. Come quello che è andato a uccidere il professore francese Samuel Paty. È un fenomeno da non sottovalutare». Occorre mettere regole anche al settore migratorio, con un “consiglio” spassionato che Sbai si sente di fare al Governo: «L’integrazione non è un optional, è un obbligo come per me è un obbligo pagare le tasse, comportarmi bene, non fare del male. Se una famiglia italiana non manda i figli a scuola arriva l’assistente sociale e glieli porta via, se lo fa uno straniero non accade nulla, non si possono toccare. E questo non va. Questo lasciar fare è deleterio, lo dico da anni. Serve anche un ministero speciale o un’organizzazione governativa che si occupi dell’integrazione e chi tiene un piede qua e il cervello in Afghanistan è meglio che torni da dove è venuto».

