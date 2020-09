Suarez alla Juventus?/ Calciomercato: bomber a Perugia per l’esame di italiano!

Edin Dzeko è sempre più vicino, ma attenzione a Luis Suarez per la Juventus. Negli ultimi giorni sembrava essersi raffreddata la pista che porta al bomber in uscita dal Barcellona, ma occhio alle indiscrezioni di questi ultimi minuti. Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, l’uruguaiano è partito destinazione Italia dopo l’allenamento mattutino con i blaugrana ed è da poco atterrato a Perugia, dove sosterrà l’esame di italiano, tappa fondamentale per completare l’iter burocratico per ottenere il passaporto del nostro Paese. L’ex Ajax e Liverpool sosterrà il test all’Università per Stranieri e sono attesi aggiornamenti già nel corso delle prossime ore. Gianluca Di Marzio mette comunque in risalto che l’esito dell’esame non garantirà a Suarez la cittadinanza immediata: «Saranno necessari altri iter burocratici che si prolungheranno oltre il 5 ottobre, data della scadenza ufficiale di questa sessione di calciomercato».

JUVENTUS, RITORNO DI FIAMMA PER SUAREZ?

Sport Mediaset riporta che la soluzione più probabile al momento è che Luis Suarez resti al Barcellona almeno fino a gennaio: l’uruguaiano potrebbe giocarsi le sue carte per convincere Koeman a puntare su di lui almeno per un periodo. L’accordo per l’addio non c’è, grande distanza tra le richieste dell’entourage del giocatore e le volontà della dirigenza catalana, e la questione passaporto frena l’ipotesi Juventus. Ma l’arrivo del calciatore a Perugia è un bel messaggio: c’è ancora una porticina aperta per i bianconeri, almeno fino ad ottobre, quando si chiuderà la sessione estiva di calciomercato. In alternativa, si tornerà a discutere tra le parti a gennaio. Una cosa è certa: la Vecchia Signora non molla il Pistolero ed è pronta a regalare un altro top player a mister Andrea Pirlo.



