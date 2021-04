Suarez, esame farsa: chiuse le indagini/ Legale della Juventus “istigatrice morale”

La Procura di Perugia ha chiuso le indagini sull’esame farsa di Luis Suarez. Come ben sappiamo, il caso fa riferimento al test di italiano sostenuto a settembre 2020 all’Università per gli Stranieri dall’ex attaccante del Barcellona, oggi all’Atletico Madrid, per ottenere il passaporto comunitario e poter diventare un nuovo calciatore della Juventus.

Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, nell’avviso di conclusione della fase istruttoria non sono presenti il legale della Juventus Luigi Chiappero e il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Rientra nell’elenco redatto dal pool guidato da Raffaele Cantone l’altro legale della Vecchia Signora, Maria Turco: accusata di falso ideologico e materiale, è stata definita “concorrente morale e istigatrice” dell’intera vicenda.

Suarez, esame farsa: chiuse le indagini

Maria Turco non è l’unica indagata per il caso esame farsa di Luis Suarez. Il portale calcistico evidenzia che finiranno a processo anche l’ex rettrice dell’Ateneo Giuliana Grego Bolli, l’ex dg Simone Olivieri e la professoressa di italiano Stefania Spina. I tre, insieme all’esaminatore Lorenzo Rocca, sono stati chiamati a rispondere dell’accusa di rivelazione di segreto ed hanno già patteggiato una pena a un anno di reclusione. Ricordiamo che nel corso delle indagini della Procura di Perugia sono stati ascoltati come testimoni sia Luis Suarez che il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

