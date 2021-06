Subdola ossessione/ Su Rai 2 il film con Mia Rose Frampton (oggi, 10 giugno)

Subdola ossessione va in onda oggi, giovedì 10 giugno, dalle 14,50 su Rai 2. Il genere è drammatico, thriller e l’anno di uscita è il 2015. È il classico film rivolto al pubblico televisivo, senza distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia è di Blair Hayes e gli interpreti principali sono Mia Rose Frampton, Boti Bliss, Molly Hagan. Anche gli attori non sono conosciuti al grande pubblico, in quanto, le loro interpretazioni riguardano maggiormente pellicole minori. La musica è affidata a Lucas Cantor. Sicuramente si tratta di un film scritto per la televisione con qualche pecca, nonostante questo ci troviamo di fronte a un prodotto molto interessante con degli spunti che regalano al pubblico grandissima intensità.

Subdola ossessione, la trama

Il film Subdola ossessione ha come protagonista una ragazza liceale che deve il suo successo soprattutto all’abilità sportiva. Bridgette è, infatti, la giocatrice più brava di lacrosse dell’istituto. Il suo rendimento scolastico non è dei migliori e pertanto è costretta a stare in panchina sino a quando i suoi voti non cambino e la sua condotta non sia adeguata al prestigio dell’istituto privato che frequenta. A causa di ciò, purtroppo, anche il rapporto con la madre subisce una crisi. La donna fa parte del consiglio scolastico e non gradisce il comportamento poco subordinata della figlia. La situazione non pare migliorare perché i voti di Bridgette sono sempre più bassi.

L’aiuto, finalmente, arriva da Jane, la nuova insegnante inglese comparsa dal nulla che sostituisce la collega che pare sia andata in maternità, nonostante nessuno fosse a conoscenza della gravidanza. Bridgette comincia a ottenere voti più alti e spera così di tornare a giocare a lacrosse. Il comportamento dell’insegnante diventa abbastanza strano e la ragazza è sempre più inquieta. L’insegnante che pareva darle un’aiuto disinteressato, in realtà, nasconde un contorto piano di vendetta di cui la ragazza ne avrà consapevolezza troppo tardi.

