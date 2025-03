Quella di ieri, lunedì 17 marzo 2025, è stata una serata indimenticabile per i fan dei Subsonica e non soltanto per la musica live della storica band. Durante una data del tour a Modena, presso il Vox Club di Nonantola, è accaduto un incidente: la tastiera di Boosta è caduta a terra improvvisamente a causa della rottura di una molla fondamentale per il supporto dello strumento. Tutto è iniziato come previsto: un mix esplosivo di elettronica, rock e alternative, saluti e prime canzoni intonate dai torinesi pronti a infiammare il pubblico presente. Poi l’imprevisto che ha lasciato tutti di stucco, ma che non ha fermato di certo lo spettacolo musicale.

Grande Fratello, Stefania Orlando tranchant: "Non mi manca nulla della Casa"/ La stoccata agli ex coinquilini

Samuel Romano dei Subsonica commenta l’incidente accaduto in concerto

Per un attimo, durante il concerto, i Subsonica hanno interrotto il live e hanno osservato increduli all’insolita scena. Il frontman, Samuel Umberto Romano, ha cercato di sdrammatizzare la situazione dicendo: “Mai era accaduto in quasi 30 anni di concerti, è una serata storica!”. Le sue parole hanno strappato applausi e sorrisi, trasformando quello che poteva essere un grave problema tecnico in un momento da ricordare. Per permettere a Boosta di continuare a suonare, è stata trovata un’alternativa: la tastiera è stata posizionata su alcuni cassoni, garantendo la prosecuzione del concerto e la serata è filata senza ulteriori intoppi.

Grande Fratello: chi è l'eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio? I sondaggi/ Colpo di scena

Concerti dei Subsonica 2025: le date del tour in giro per l’Italia

Le prossime date del tour dei Subsonica si svolgeranno un po’ in giro per il nostro Paese. Dopo la tappa a Firenze, martedì 19 marzo saranno a Roma mentre il 22 a Napoli. Doppia data a Venaria Reale, in provincia di Torino, il prossimo 24 e 25 marzo; bis anche a Bologna il 27 e 28 marzo, mentre giorno 30 saranno a Modugno. La band è stata protagonista in Europa per riabbracciare il pubblico estero: dopo aver infiammato Londra, Amsterdam, Bruxelles, Madrid e Barcellona, il 24 maggio torneranno di nuovo a Londra. Seguiranno altre date, sia internazionali che nuove tappe in Italia.