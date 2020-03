Suburbicon/ Video, su Rai 3 il film con Matt Damon di George Clooney

Suburbicon va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 29 marzo, a partire dalle ore 21:10. La pellicola è stata realizzata nel 2017 grazie ad una coproduzione che ha interessato il Regno Unito il Stati Uniti d’America con la regia che è stata curata da George Clooney mentre il soggetto e la sceneggiatura ha visto la collaborazione dello stesso regista insieme a Joel ed Ethan Coen e Grant Heslov. Il montaggio è stato realizzato da Stephen Mirrione, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat mentre i costumi di scena sono stati ideati e realizzati da Jenny Eagan. Nel cast sono presenti Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Noah Jupe, Glenn Fleshler e Megan Ferguson.

Suburbicon, la trama del film

In Suburbicon ci troviamo in quella che sembra una tranquilla cittadina americana nel corso degli anni 50. Un periodo piuttosto particolare tant’è che causa un enorme scalpore l’arrivo nella cittadina di una famiglia di colore che va ad abitare nei pressi della casa di Nicky, un ragazzo estremamente sensibile dolce. La tranquillità della cittadina viene definitivamente rotta dal ritrovamento del cadavere insanguinato della mamme dei Nicky. Immediatamente i sospetti vanno alla famiglia di colore che da poco è venuta ad abitare lì ma in realtà la vicenda è di tutt’altro genere ed in particolar modo il marito della donna il cui nome è Gardner in piena combutta con la sorella Margaret che peraltro è suo amante, ha deciso di assassinare o per meglio dire far assassinare la propria moglie in maniera tale da poter vivere questo suo amore e soprattutto intascare il compenso dovuto per l’assicurazione presente sulla vita della donna. Infatti negli ultimi mesi le attività di Gardner erano andate in profondo rosso in ragione di alcuni investimenti completamente sbagliati. Sulla vicenda non solo investiga il locale distretto di polizia ma anche e soprattutto la compagnia assicuratrice che invia un proprio incaricato il quale si rende conto immediatamente di quanto architettato. Tuttavia l’ispettore inviato dalla compagnia assicuratrice invece di denunciare il fatto cerca di ricattare i due chiedendo il pagamento di un lauto compenso altrimenti si rivolgerà alla polizia locale. Margaret e il proprio amante tuttavia non si lasciano intimorire ed anzi uccidono l’addetto dell’assicurazione attraverso l’inserimento di soda caustica nella sua tazza di caffè. Inizia a sospettare di quanto successo anche il figlio della donna assassinata il quale cerca di ottenere il supporto di suo zio Mitch per metterlo al corrente di quello che sta accadendo e soprattutto delle intenzioni dei due amanti di scappare ad Aruba per godersi la vita. Alla fine i vari interpreti di questa pellicola finiranno per uccidersi con il solo Nicky che riuscirà a sopravvivere con la speranza di poter a vita avere una vita migliore davanti a sé.

Video, il trailer di Suburbicon





