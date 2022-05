Subwoolfer, Norvegia: chi sono? Eurovison 2022/ “Give That Wolf A Banana”: significato e curiosità

Le curiosità e significato della canzone “Give That Wolf A Banana” con il quale i Subwoolfer partecipano all’Eurovision 2022

I Subwoolfer si esibiranno all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentando la Norvegia con Give That Wolf A Banana. La loro performance è calendarizzata durante la prima semifinale del 10 maggio. Una volta sbarcati sul pianeta Terra, i due fratelli spaziali hanno imparato a emulare i comportamenti dei terrestri e anche a tradurne la lingua. Il duo ha raccontato che la canzone è nata da “Neil Armstrong, che ci ha detto di condividere un messaggio. Di creare la più grande canzone mai composta, ed è chiaro che… ci siamo riusciti!”. Il brano sembrerebbe avere un rimando alla favola di Cappuccetto Rosso e anche uno stretto legame alla contemporaneità e all’avvento della pandemia. Nel testo si parla di un lupo e di una nonna che potrebbero simboleggiare il virus e le persone fragili che ne sono rimaste vittime. La banana potrebbe essere il vaccino che combatte il virus. I Subwoolfer hanno guadagnato il diritto di partecipare all’Eurovision dopo aver vinto la 60° edizione del Melodi Grand Prix. La Norvegia ha già ottenuto tre vittorie al Song Contest: nel 1985, nel 1995 e nel 2009. Keith e Jim hanno dichiarato che se dovessero vincere organizzeranno il più bel party mai visto sulla Luna.

I Subwoolfer sono davvero sopra le righe rispetto agli altri concorrenti in gara all’Eurovision Song Contest. Nessuno conosce la loro vera identità. I due artisti, dal nome fittizio di Keith e Jim, si presentano travestiti da lupi spaziali intergalattici (è così che si autodefiniscono), indossando un completo elegante e con il volto coperto da una maschera di colore giallo a forma di lupo. Il duo pop è stato fondato nel 2021 per partecipare al Melodi Grand Prix (MGP), noto festival norvegese attivo dal 1960. Il nome rimanda al subwoofer, ovvero l’altoparlante utilizzato per la riproduzione dei bassi (suoni a bassa frequenza) – il gioco di parole è stato aggiungere una “l” per rimandare alla parola inglese “wolf” che significa appunto lupo. Keith e Jim raccontano di essere fratelli, di avere iniziato la loro attività musicale 4,5 miliardi di anni fa e di aver conquistato, nel corso di questa lunga vita, ogni pianeta dell’universo grazie alla propria musica.

I Subwoolfer si definiscono come la più grande band che si sia mai vista nella galassia. Secondo il loro mitico racconto, alla fine degli anni Sessanta un profeta caduto dal cielo di nome Neil Amstrong gli promise di aiutarli a diventare delle superstar sul pianeta Terra e gli disse che sarebbe tornato a prenderli quando avrebbero scritto la migliore canzone di tutto l’universo nella sua lingua madre, e cioè l’inglese. Sfortunatamente, Neil non è mai tornato ma i Subwoolfer sono riusciti comunque a raggiungere la Terra e a ottenere il successo che gli era stato promesso. Secondo alcune teorie, dietro il duo pop vi sarebbe il duo comico norvegese Ylvis formato dai fratelli Bård e Vegard Urheim Ylvisåker che starebbero così interpretando il ruolo più geniale della loro carriera.

