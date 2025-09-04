Succede anche nelle migliori famiglie è una commedia a tinte noir di Alessandro Siani che cambia un po' stile insieme a Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia

Succede anche nelle migliori famiglie, film su Rai 1 diretto da Alessandro Siani

Giovedì 4 settembre 2025, in prima serata su Rai 1 alle 21.30, andrà in onda la commedia italiana Succede anche nelle migliori famiglie. Uscito nelle sale nel 2024, la pellicola vede la regia di Alessandro Siani che ha scritto anche la sceneggiatura con Gianluca Ansanelli e Fabio Bonifacci. Si tratta del penultimo film del comico attore e regista che nello stesso anno ha fatto uscire Io e te dobbiamo parlare.

La pellicola è prodotta dalla prestigiosa Italian International Film di Fulvio Lucisano, colui che fu il primo produttore di Massimo Troisi, in collaborazione con Rai Cinema. La colonna sonora è di Umberto Scipione, vincitore di tre David di Donatello, uno per Benvenuti al Sud e due per Benvenuti al Nord, e di particolare rilievo è la fotografia di Tani Canevari che esalta i meravigliosi colori della Sicilia senza eccessi da cartolina.

Protagonista del film è lo stesso Alessandro Siani, ma questa volta in un ruolo meno centrale del solito, perché affiancato da Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. I tre sono fratelli e si ritrovano a dover tornare al sud per il funerale del padre, trovando la mamma in una situazione molto particolare. Nel resto del cast ci sono, tra gli altri, Anna Galiena, Antonio Catania, Sergio Friscia, Euridice Axen e Sebastiano Somma.

La trama del film Succede anche nelle migliori famiglie: tre fratelli, un funerale e un matrimonio complicato

Succede anche nelle migliori famiglie ruota attorno alla storia dei fratelli Di Rienzo: Davide, la cosiddetta pecora nera della famiglia, ovvero un medico che non esercita perché vittima della figura prevaricante del padre, medico anche lui e nome affermato della categoria, e che fa volontariato alla Caritas; Isabella, psicologa di successo sempre in TV, e Renzo che fa l’avvocato e ha una famiglia da “mulino bianco”.

Un giorno ricevono la notizia della morte del padre e così mamma Lina, rimasta sola, chiede ai tre figli di andarla a trovare in Sicilia per avere conforto.

Dopo qualche giorno con la famiglia riunita, Lina sembra essersi ripresa dal lutto fin troppo bene e appare molto felice. Ed ecco che arriva il colpo di scena: la donna annuncia i figli che è in procinto di sposarsi. Il nuovo futuro marito altri non è che un amore di gioventù di Lina, Angelo Cederna, avventuriero e uomo di mare.

Sgomenti, i figli compattamente si oppongono a questa nuova unione, ma Lina non vuol sentire ragioni e si appresta a organizzare lo sposalizio. Ma le sorprese non finiscono qui, perché durante una discussione tra i tre fratelli e Angelo, quest’ultimo cade e batte la testa, dando una svolta del tutto inaspettata alla narrazione.