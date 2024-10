A tutti gli effetti è da considerare tra le più gravi piaghe sociali, tra i mali da estirpare con una denuncia costante ponendo costantemente l’accento sull’urgenza del tema. Il bullismo continua a mietere vittime, soprattutto purtroppo tra i più giovani. Tocca il cuore la storia di Leonardo, raccontata in questi giorni dai media; nello studio di Domenica In è arrivata oggi la madre, Vicktoryia Ramanenka, accompagnata dall’avvocato che per il ragazzo ha svolto quasi un ruolo genitoriale.

Gabriele Muccino a Domenica In: “Mi sento ancora un esordiente”/ “L’esperienza ad Hollywood…”

Vicktoryia Ramanenka, la mamma del piccolo Leonardo, ha raccontato nei minimi dettagli il periodo prima della tragedia; prima che il ragazzo vittima di bullismo arrivasse a compiere il gesto estremo. Tutto parte dalla scelta di cambiare scuola: “Aveva scelto un istituto che pensava fosse vicino alle sue ambizioni, poi si rende conto che non era quello che voleva e così a settembre ha iniziato nella nuova scuola”. La madre di Leonardo ha poi aggiunto: “E’ accaduto tutto in poco meno di un mese… Io noto subito un suo cambiamento, infatti volevo andare dai carabinieri. Prima ovviamente avevo parlato con lui, mi disse: ‘Aspetta, domani ci parlo e poi nel caso ci andiamo’…”.

Sonia Bruganelli: “Tornare con Paolo Bonolis? Forse scapperebbe…”/ “Ora devo capire cosa voglio”

Suicidio Leonardo vittima di bullismo, la mamma Vicktoryia Ramanenka a Domenica In: “Tanti ragazzi soffrono come lui…”

A prendere la parola è stata poi l’avvocato di famiglia, perno anche nella crescita del piccolo Leonardo – 15enne che ha scelto la strada del suicidio dopo essere stato vittima di bullismo – spiegando come si è arrivati all’estremo gesto. “Leo già dai primi giorni del nuovo anno scolastico tutte le mattine si alzava sempre meno entusiasta; non voleva più andare a scuola. Arriviamo così al 6 ottobre dove parla prima con la mamma, Vicktoryia Ramanenka, e gli racconta di questi ragazzi che tutto il giorno in maniera continua lo prendevano in giro per il suo cognome”. Il legale ha poi aggiunto: “Gli dicevano parole irripetibili, pesanti e volgari; quasi tutte a sfondo sessuale. Negli spogliatoi della palestra gli strizzavano i capezzoli, gli davano manate nelle zone intime facendogli molto male; un comportamento costante”.

Sonia Bruganelli: “Il rapporto con Paolo Bonolis? Sono passata come la stron*a”/ “La separazione…”

Straziante il ricordo dell’avvocato di famiglia, nel raccontare gli ultimi attimi prima del suicidio di Leonardo, 15enne vittima di bullismo. “La domenica dopo cena prima di andare a dormire sottrae le chiavi della cassaforte al padre… Lui vede l’armadio aperto e l’arma non c’era più. Leonardo aveva staccato anche il wifi per evitare che la telecamera riprendesse. E’ andato via in ciabatte uscendo dal retro senza chiudere il cancello; sono state subito allertate le forze dell’ordine ma da quello che ci risulta dopo poco lui si era già tolto la vita”. Con la madre di Leonardo – Vicktoryia Ramanenka- a fare da eco, l’avvocato ha aggiunto tra le lacrime: “Noi vogliamo la verità, è stato detto che lui ha compiuto quel gesto per un 4,5 e mezzo a scuola; cosa che noi non abbiamo mai detto e che soprattutto lui non poteva sapere”. La madre di Leonardo chiude poi con parole decisamente importanti ed emblematiche: “Non mi fermerò, non c’è giustizia, non c’è una legge in Italia contro il bullismo; tanti bambini continuano a soffrire come Leonardo…”.