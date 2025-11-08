Dopo la conquista della capitale del Darfur, i ribelli si dirigono verso la capitale federale del Sudan: Egitto, Turchia ed Emirati scendono in campo

Sembra peggiorare a vista d’occhio l’estremamente instabile situazione del Sudan, al centro di quella che potremmo definire una guerra civile che imperversa ormai quasi incessantemente dal 2023 quando le Forze di Supporto Rapido (anche dette semplicemente RSF) guidate da Mohammed Dagalo hanno gettato l’intera area del Darfur al centro di una delle peggiori crisi umanitarie e politiche degli ultimi decenni: tensioni che hanno portato alla (quasi) totale conquista da parte dei ribelli dell’area a Ovest del Sudan, la regione nota come Darfur.

L’ultimo – gravissimo – colpo di questa violenta guerra civile il Sudan è stata la conquista pochissimi giorni fa dalla capitale del Darfur settentrionale El-Fasher da parte dei miliziani dell’RSF dopo un assedio durato parecchi giorni: di fatto, attualmente il Sudan si trova diviso in due l’area orientale guidata dal governo regolare di Abdel Fattah al-Burhan e l’area del Darfur in cui governa – de facto – Dagalo; in un copione che abbiamo già visto in Libia.

Aumentano le tensioni in Sudan: Egitto e Turchia si schierano con il governo regolare, gli Emirati con i ribelli

La caduta di El-Fasher sembrava essere una sorta di punto di svolta per il conflitto in Sudan con molti osservatori che speravano che le tensioni si sarebbe – magari anche solo temporaneamente – attenuate, ma dopo pochi giorni i miliziani ribelli si sono diretti verso l’area centrale del paese – il Kordofan – con alcuni attacchi imputati dall’RSF nella capitale El Obeid; tutto puntando, ormai chiaramente, alla capitale federale Khartoum.

Proprio con l’aggravarsi del conflitto in Sudan, però, sono aumentati anche gli interessi nell’area degli altri attori internazionali che stanno muovendo i fili delle tensioni: dopo la caduta di El-Fasher, infatti, l’Egitto ha schierato più soldati sul suo confine meridionale e – contemporaneamente – aumentato il supporto al governo regolare di al-Burhan; e mentre la Turchia starebbe aumentando le forniture militari, in particolare di droni esplosivi, lo stesso hanno fatto gli Emirati Arabi sostenendo – questi ultimi – i ribelli.

Una situazione – quella dell’appoggio al Sudan da parte di Egitto e Turchia e delle tensioni con gli Emirati – del tutto nuova perché gli stessi tre paesi sono attualmente impegnati su fronti completamente opposti in altri teatri africani: la ragione è da cercare nel doppio interesse da parte di Ankara e Il Cairo nel preservare l’attuale governo sudanese; nel primo caso per via dei suoi allacci con l’Islam radicale e politico, nel secondo per evitare che i ribelli arrivino anche sul territorio egiziano.