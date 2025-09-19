Ammar Yassir è un giovane fotografo e videomaker, originario di Omdurman (Sudan). Sta documentando la tragedia del Paese

“Brothers and sisters, if we were separated by days, surely we’ll meet in the paths of hope and happiness”. Così recita una scritta accanto al profilo di Yassir Mohamed Salih, nel ritratto scattato da suo figlio Ammar Yassir: è la foto per lui più importante.

La frase venne scritta da Salih negli anni 90 nel suo album di laurea e ha un significato particolare in quanto padre e figlio condividono, come tanti cittadini sudanesi, una storia di migrazioni.

Ammar Yassir ha 20 anni ed è un giovane fotografo e videomaker, originario di Omdurman nel nord di Khartoum, uno dei 18 stati amministrativi in cui è diviso il Sudan. Il ritratto del padre è uno dei tanti scatti con cui Yassir racconta la comunità sudanese e la vita degli sfollati. Alcune di queste immagini sono contenute nel progetto “26 Days” con cui racconta la sua esperienza di rifugiato nel campo di transito Al Renk in Sud Sudan.

“L’idea del progetto mi è venuta mentre ero nel campo profughi e stavo scattando. Il campo è un luogo offline, mi dedicavo alla fotografia e ricaricavo il mio telefono con un unico scopo: fotografare per documentare. Il posto che stavo lasciando e la situazione che ho vissuto possono essere molto più di un semplice reportage. È il ricordo personale di un luogo che spero di non visitare mai più come l’ho visitato prima”.

Yassir si trova sfollato ad Al Renk, tra il 2023 e il 2024, in seguito all’escalation di violenza che ha costretto la sua famiglia a lasciare Khartoum. Il tempo nel campo profughi scorre lento, ogni giorno è uguale al precedente. “Mi svegliavo, prendevo la campana e i secchi con dell’acqua, pregavo e tornavo a dormire. Stavo seduto sul pavimento, cercavo di passare un po’ di tempo al telefono mentre era in carica, provavo a parlare con la mia famiglia.

Andavo a ricaricare il power bank e mi riaddormentavo. Durante il giorno, non c’era molto da fare”, racconta durante una conversazione telefonica. Le difficoltà della vita nel campo emergono dalle sue fotografie: il senso di sospensione, il caldo e le condizioni di vita precarie.

Yassir si avvicina alla fotografia ispirato dall’interesse amatoriale del padre. Si esercita ritraendo momenti di vita familiare. Nel 2021, grazie al regalo di un cugino, riceve la sua prima macchina fotografica e impara le basi del mestiere. Decide di intraprendere una carriera nei media solo un mese prima dell’inizio della guerra. Nonostante le difficoltà incontrate, la fotografia assume un ruolo sempre più importante nella sua vita.

“Dopo l’inizio del conflitto – racconta – la fotografia di testimonianza è diventata fondamentale. È un processo che non si interrompe mai. Documento tutto ciò che vedo, perché sento che quei momenti non si ripeteranno e che i luoghi che sto visitando non potrò vederli mai più”. Il giovane si definisce un “fotografo di comunità”. Il suo storytelling si concentra sui connazionali sfollati, racconta le storie di altri rifugiati e le conseguenze del conflitto in corso sulla popolazione sudanese.

Lo scoppio della guerra in Sudan risale all’aprile del 2023 e vede contrapposte due fazioni di ex alleati: le Forze Armate Sudanesi (SAF), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di Supporto Rapido (RSF), guidate dal comandante Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemedti”).

Come spiega chiaramente Yassir, la situazione attuale non è come le crisi precedenti. Il conflitto odierno non è una guerra civile, “è una guerra per procura, piena di milizie terze e di altri Stati”. L’ultima di una serie di indiscrezioni trapelate sul sostegno di Paesi esteri alle parti in conflitto, descrive la presenza nel paese di mercenari colombiani.

Come molti altri connazionali, Ammar Yassir oggi vive a Kampala, in Uganda. L’UNHCR ad agosto 2025 ha stimato che il totale dei cittadini sudanesi registrati nel Paese si aggira intorno alle 89mila persone. Un numero significativo proviene da Khartoum, dal Nord e Sud Darfur. All’interno del territorio ugandese, la maggioranza dei rifugiati si concentra nell’area della capitale e nel distretto del Kiryandongo.

La vita a Kampala è sicura, ma non semplice per la comunità sudanese. “Essere un rifugiato significa essere al sicuro. È la prima cosa che le agenzie o le organizzazioni che ospitano devono garantire. Qui le persone possono studiare e vivere in sicurezza ma non ci sono molte opportunità di lavoro. Anche le figure professionali più richieste, come i medici, hanno difficoltà a trovare un impiego”.

Come sempre nelle guerre, sono i civili a pagare il prezzo più alto. In un report, pubblicato sul sito della Farnesina, si legge che due terzi della popolazione, circa 30 milioni di persone, necessitano di assistenza umanitaria urgente. In 13 milioni sono stati sfollati forzatamente, circa 9 milioni all’interno del Sudan. Mentre 3 milioni di persone hanno cercato rifugio oltreconfine, soprattutto nei Paesi limitrofi. La conversazione con Yassir si conclude con un invito netto, un richiamo di responsabilità collettivo: “Guardate di più al Sudan”.

