Sudan, conquistata la città E-Fasher dalle milizie Rsf, massacro di civili in fuga e pulizia etnica contro la popolazione indigena cristiana

Sudan, si aggrava la crisi provocata dal conflitto in corso dopo la conquista della città di El-Fasher da parte delle milizie Rsf che assediavano ormai da 500 giorni la zona opponendosi all’esercito delle Forze armate sudanesi. Nei giorni scorsi fino alla presa di controllo del territorio si è compiuto un vero e proprio massacro di civili disarmati, per la maggior parte anziani, donne e bambini, che stavano tentando la fuga, uccisi in esecuzioni sommarie o in agguati mirati nei confronti della parte di popolazione che non appartiene a gruppi di origine araba.

Per questo motivo, già più volte in passato era stata denunciata la pulizia etnica compiuta per eliminare gli africani non musulmani ma cristiani o animisti, in una strategia che ha tra gli obiettivi anche quello di imporre una supremazia islamica, con l’aiuto anche di mercenari e sistemi di intelligence esteri che stanno collaborando a portare avanti una guerra civile che è scoppiata nel 2023 arrivando ad oggi ad essere definita la più grave catastrofe umanitaria del mondo. Secondo le ultime notizie, confermate anche da immagini riprese da droni, nella regione sarebbero in corso ancora le stragi, in aree lungo la periferia nelle quali si vedono cumuli di corpi, oltre ai cadaveri rivenuti in uno degli ospedali della città, che indicherebbe chiaramente un attacco alla struttura sanitaria.

Guerra Sudan, caduta la città di El-Fasher, massacro di civili in corso, il Governatore: “Il silenzio del mondo è la vergogna dell’umanità”

La caduta della città di El-Fasher , rappresenta un punto cruciale dell’apice della guerra civile che sta avvenendo da ormai due anni in Sudan nella regione del Darfur. La zona infatti era considerata l’ultima roccaforte ormai sotto controllo dell’esercito sudanese e l’operazione di conquista delle milizie Rsf ha di fatto diviso il territorio in due aree distinte. Le autorità locali, che da tempo denunciano una pulizia etnica in corso con esecuzioni mirate delle forze armate paramilitari contro cittadini africani che non appartengono a gruppi arabi islamici ma indigeni cristiani o masalit animisti.

Una strategia di eliminazione sistematica di intere componenti di popolazione che sta facendo scattare anche l’allarme genocidio, visto che finora sono morte più di 150mila persone con 14 milioni di sfollati e la carestia grave che sta colpendo soprattutto i bambini, costretti a vivere tra le macerie o nei campi accoglienza, tra cui migliaia in condizione di fame acuta. Il governatore Minni Arko Minaw, capo del movimento di liberazione del Sudan ha denunciato i massacri accusando la comunità internazionale di indifferenza, soprattutto nei confronti delle potenze estere che contribuiscono al conflitto, dichiarando: “Il vostro silenzio ha inciso la vergogna nel petto della storia e rimarrà testimone di un tempo in cui il mondo ha abbandonato la sua umanità“.