Sudan rinoceronte/ Il Doodle di Google per l’ultimo esemplare bianco settentrionale

Un Doodle speciale quello che oggi Google ha pubblicato sulla sua classica home page, un Doodle dedicato a Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale. Per un giorno, quindi, Big G “salta” il riferimento alle festività di dicembre in tutto il mondo per lasciare spazio ad una storia decisamente toccante. Il riferimento è infatti a Sudan, il rinoceronte bianco settentrionale, esemplare maschio, morto a marzo del 2018. Una perdita gravissima per il mondo animale ma in generale per il mondo intero, che appunto Google ha voluto celebrare con una splendida immagine dello stesso Sudan dall’altro, con un’ombra maestosa che mette in risalto la maestosità dell’esemplare, rivelatosi però così fragile.

Il rinoceronte bianco era “Morto per complicazioni legate all’età”, avevano spiegato gli operatori dell’Ol Pejeta Conservancy, in Kenya, che si sono quindi dovuti arrendere dopo aver tentato fino all’ultimo di salvarlo. Le sue condizioni si erano in particolare aggravate a causa di un’infezione che lo aveva colpito alla schiena e alla gamba destra, e alla fine lo stesso animale è stato abbattuto e soppresso, per evitare che le sue condizioni fisiche peggiorassero ulteriormente, e Sudan soffrisse ancora di più.

SUDAN, L’ULTIMO RINOCERONTE BIANCO SETTENTRIONALE: NEL 1960 PIÙ DI 2000 ESEMPLARI…

“Verrà ricordato – avevano aggiunto gli operatori in riferimento al rinoceronte Sudan – per aver fatto crescere nel mondo la consapevolezza della situazione in cui si trovano non solo i rinoceronti, ma anche le altre migliaia di specie a rischio estinzione a causa dell’uomo e delle sue attività”. Il rinoceronte bianco aveva 45 anni, ed ora restano solamente due esemplari femmine di questa specie, Najin e Fatu. Una specie decisamente sfortunata, che popolava alcune aree dell’Africa centrale come il Ciad, il Sudan, l’Uganda, il Congo e la Repubblica Centrafricana (nel 1960 vi erano oltre duemila esemplari), ma che era risultata vulnerabile a causa dei numerosi conflitti armati che preservavano nella zona, e che hanno appunto portato a numerose uccisioni: nel 1984 ne erano rimasti solo 15.

