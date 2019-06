Sudan, Unicef “19 bimbi uccisi”/ Violentati e rinchiusi: una situazione drammatica

Una situazione drammatica quanto si sta vivendo in Sudan, nota nazione dell’Africa, da più di una settimana a questa parte. Il popolo vorrebbe un governo civile e democratico, ma alla gente comune si stanno opponendo le milizie militari, che stanno reprimendo le manifestazioni quasi esclusivamente con la violenza. Stando a quanto sostenuto dall’Unicef, infatti, dallo scorso 3 giugno, da quando sono cominciati i tumulti, ben 19 bambini sarebbero stati uccisi, con l’aggiunta di altri 49 rimasti feriti. Henrietta Fore, direttore generale del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, ha parlato così, come riporta l’edizione online di Repubblica, sottolineando il dramma che stanno vivendo numerosi minorenni in questi istanti: «Abbiamo ricevuto notizie di bambini detenuti reclutati per partecipare ai combattimenti e vittime di abusi sessuali. Le scuole, gli ospedali e i centri sanitari sono stati utilizzati come obiettivi, saccheggiati e distrutti. Gli operatori sanitari sono stati attaccati solo perché facevano il proprio lavoro».

SUDAN, UNICEF “19 BIMBI UCCISI”

A questa situazione da brividi si aggiunge il fatto che i beni di primaria necessità, tenendo conto che il Sudan è sempre stato una nazione già di per se poverissima, stanno iniziando a scarseggiare, con acqua, cibo e medicine che mancano un po’ in tutto il paese. A causa di queste carenze è ancora più a rischio la salute e il benessere delle persone, a cominciare da quello dei più piccoli. L’appello della nota organizzazione umanitaria internazionale è che gli scontri vengano portati a termine il prima possibile, e di consentire gli aiuti da parte delle associazioni preposte: «Mi unisco al Segretario generale delle Nazioni Unite – ha concluso il proprio pensiero Henrietta Fore – nell’esortare le parti a proseguire un dialogo pacifico e a riprendere i negoziati sul trasferimento del potere a un’autorità di transizione a guida civile. I bambini del Sudan vogliono la pace. La comunità internazionale deve assumere una posizione ferma a sostegno delle loro aspirazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA