Sugarland Express/ Rete 4 ripropone uno dei primi film di Steven Spielberg

Sugarland Express, film di Rete 4 con la colonna sonora di John Williams

Sugarland Express verrà trasmesso da Rete 4 oggi, domenica 9 gennaio, a partire dalle ore 14:49. La pellicola è stata realizzata nel 1975 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Universal Pictures.

La regia è stata affidata ad un vero e proprio professionista del settore come Steven Spielberg, il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Matthew Robbins e Hal Barwood. La fotografia è stata curata da Vilmos Zsigmond, le musiche della colonna sonora portano la firma di John Williams e nel cast sono presenti Goldie Hawn, Michael Sacks, William Atherton, Ben Johnson, Gregory Walcott, Steve Kanaly e Louise Latham.

Sugarland Express, la trama del film: una donna rivuole suo figlio

Leggiamo la trama di Sugarland Express. Ci troviamo nel Texas nell’anno 1969 con una giovane e determinata donna che vuole assolutamente riprendersi il suo adorato figlio di soli 2 anni che le è stato tolto in ragione dei suoi precedenti penali. Lei è una donna molto decisa ed è per questo che è pronta qualsiasi cosa pur di riabbracciare il suo piccolo bambino come ad esempio aiutare il suo ex marito ad evadere di prigione dove dovrebbe restare ancora per 4 mesi per una serie di piccoli reati tra cui furti.

Insieme al marito decidono di organizzare un vero rapimento del bambino presso la famiglia a cui è stato affidato a Sugarland, ossia una piccola cittadina che si trova proprio sul confine con lo stato del Messico. La donna sta benissimo di quello che lo aspetta qualora dovesse essere arrestata ma nonostante questo vuole assolutamente andare fino in fondo. Il primo step del loro piano offre i risultati sperati con l’uomo che riesce effettivamente a scappare di galera anche se la fuga si dimostra molto problematica.

Infatti, vengono notati da una pattuglia di polizia e inseguiti su un ponte. Durante la corsa la donna perde il controllo della sua auto e finisce fuori strada. L’agente di polizia, dunque, va in loro soccorso ma viene sorpreso e con la pistola presa dalla donna la quale insieme al marito ordina di essere accompagnata nella cittadina. L’agente di polizia però riesce ad avvisare il proprio capitano che tuttavia, avendo capito la situazione, dice ai proprio uomini di non intervenire anche per non mettere a rischio la vita del suo agente.

I due ragazzi riescono così ad arrivare nei pressi della cittadina e devono trovare assolutamente un diversivo anche perché sono sotto controllo della polizia. Si formerà una vera e propria carovana composta da oltre 200 auto della polizia che di fatto scorteranno la donna e suo marito verso la città dove suo figlio vive insieme alla famiglia assegnataria. Una incredibile storia di amore materno che purtroppo deve fare i conti con le leggi dell’uomo.

