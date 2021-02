Sugarland Express/ Su Rete 4 il film con Goldie Hawn (oggi, 28 febbraio 2021)

Sugarland Express va in onda oggi, domenica 28 febbraio, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Il film del 1974 è stato diretto e scritto da Steven Spielberg, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense. Spielberg è uno dei cineasti più noti e influenti del cinema mondiale, tanto che ha contribuito, insieme a colleghi come George Lucas, Martin Scorsese, Stanley Kubrick e altri a fondare la Nuova Hollywood degli anni Settanta. Ha vinto due premi Oscar come miglior regista per Schindler’s List – La lista di Schindler e per Salvate il soldato Ryan. Nel 1993 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Le musiche di Sugarland Express sono composte da John Williams, direttore d’orchestra e compositore statunitense, noto per aver realizzato diverse colonne sonore cinematografiche, per film come Schindler’s List – La lista di Schindler, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, Hook – Capitan Uncino, Lincoln, Indiana Jones, E.T. l’extraterrestre, Lo squalo, Jurassic Park, Salvate il soldato Ryan, Superman e altri. Ha lavorato con registi quali Steven Spielberg e Chris Columbus; ha vinto cinque premi Oscar per la miglior soundtrack.

Sugarland Express, la trama del film

Sugarland Express, ispirato a eventi realmente accaduti, è ambientato nel Texas del 1969. Lou Jean Poplin (Goldie Hawn) vuole riprendersi il figlio di due anni che è stato dato in affido per i precedenti penali della donna. Per riuscire nell’impresa aiuta il marito Clovis (William Atherton) a evadere di prigione. Pianificano quindi di rapire il figlio, che si trova presso una nuova famiglia a Sugarland.

Tuttavia i due fuorilegge, non appena arrivano in autostrada, attirano l’attenzione di un’auto della polizia e finiscono fuori strada. L’agente Slide (Michael Sacks) cerca di aiutarli, ma Lou Jean gli ruba la pistola e Clovis lo prende come ostaggio, ordinando di portare lui e la moglie a Sugarland. Il capitano Tanner (Ben Johnson), avvisato via radio, invia subito dei suoi agenti a inseguire la macchina e fermarla. Riusciranno i due coniugi a scappare e a recuperare il figlio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA