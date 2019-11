Suicida da Torre del Mangia: video cadavere in chat/ Siena, filmato dopo caduta

Un video della donna suicida dalla Torre del Mangia a Siena è circolato in una chat all’indomani della tragedia. Un filmato macabro realizzato quando la 35enne di Padova era già a terra. La procura di Siena ha aperto un’inchiesta, ipotizzando il reato di omissione di soccorso nei confronti dell’autore, per ora ignoto. Il video è stato diffuso tramite WhatsApp e i canali dei social network. La donna si è suicidata gettandosi dalla Torre del Mangia facendo un volo di 88 metri e sfracellandosi al suolo in piazza del Campo. Il procuratore capo Salvatore Vitello ha incaricato i carabinieri di svolgere indagini sull’episodio in collaborazione con la polizia postale. Secondo l’accusa, l’autore del video anziché soccorrere la donna al suolo si è messo a filmare il corpo esanime. Da qui l’apertura del fascicolo di indagine in base all’articolo 593 del codice penale. I carabinieri stanno già raccogliendo le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in piazza del Campo che «abbiano potuto inquadrare la persona che ha ripreso e diffuso il video» in rete.

SUICIDA DA TORRE DEL MANGIA: FILMA CADAVERE DOPO CADUTA, VIDEO IN CHAT

La vicenda del video che ritrae la donna suicida ha provocato la reazione indignata del sindaco Luigi De Mossi, il quale ha chiesto che venga individuato l’autore delle riprese e l’apertura da parte della procura di un fascicolo per vilipendio di cadavere. Su quel macabro video è poi tornato a parlare il sindaco in una nota in cui esprime cordoglio ai familiari della donna, madre di due bambine. «Non facciamo riferimento ad altri comportamenti che hanno offeso tutta la città per non unire in questo comunicato persone che non meritano di essere poste sullo stesso piano della famiglia colpita dal grave lutto». Secondo i primi elementi emersi, la decisione di suicidarsi lanciandosi dalla Torre del Mangia di Siena sarebbe stata presa dalla 35enne dopo essere stata lasciata dal compagno. E così avrebbe replicato un modo di agire che era stato già della sorella gemella 15 anni prima, ma quella volta nella località di Lignano Pineta. Ma sono circostanze oggetto di verifica attraverso appunto le indagini che sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA