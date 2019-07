Suicida si lancia dalla finestra: travolte nonna e nipote di un anno/ Dramma a Genova

Si è sfiorata la tragedia a Genova, dopo che una donna che si è lanciata dalla finestra per suicidarsi ha travolto una signora anziana e la sua nipotina. La notizia è riportata in queste ultime ore dai colleghi di Fanpage e dell’agenzia Ansa, e racconta la vicenda di una signora di 70 anni che si è buttata dalla finestra del proprio appartamento sito in quel di via Delpino, a Castelletto, in provincia del capoluogo ligure. Proprio mentre la signora la stava facendo finita, passava di lì una donna anziana con la sua nipote, una bambina di un solo anno, seduta tranquillamente nel suo passeggino. La nonna non si sarebbe mai potuta immaginare che mentre era in giro a passeggiare con la propria nipotina, le sarebbe piovuto addosso il corpo di un’altra donna. Subito dopo avvenuto il fatto, i testimoni hanno avvisato i soccorsi che sono giunti sul luogo incriminato pochi minuti dopo.

SUICIDA SI LANCIA DALLA FINESTRA: TRAVOLTE NONNA E NIPOTE

Per la donna suicida non c’è stato nulla da fare visto che l’impatto con il suolo, nonostante sia stato attutito dalla nonna e dalla bimba, è stato comunque violentissimo: morta pressoché sul colpo. Gli uomini del 118 hanno quindi soccorso la piccola e l’anziana che sono state poi trasportate in codice giallo, il condizioni medio/gravi, presso l’ospedale Galliera (la nonna), e il Gaslini (la nipote): non sono comunque in pericolo di vita. A pochi metri di distanza vi era anche la mamma della bambina di un anno, che ha assistito all’intera scena e che è rimasta ovviamente sotto choc. Oltre al personale sanitario, sul posto sono giunte anche le volanti della polizia, per indagare su quanto avvenuto. Al momento non risultano indizi che facciano pensare ad un omicidio, visto che la 70enne avrebbe fatto tutto da sola, gettandosi volontariamente dalla finestra della propria casa. Si sta comunque cercando di capire il perché di tale tragico gesto, e la strada dove è avvenuta la tragedia è rimasta chiusa per diverse ore per effettuare tutti i rilievi del caso.

