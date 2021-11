Suicide Squad/ Margot Robbie è Harley Queen nel film su Italia 1

Il film Suicide Squad andrà in onda oggi, mercoledì 10 novembre, nella prima serata di Italia 1 a partire dalle ore 21.20. La pellicola è stata diretta dal regista e scrittore David Ayer, e completata nel 2006. Il cast del film di genere azione e fantascienza con un tocco di noi, è stata creato ad hoc per dar vita ad una squadra di super cattivi.

Tra i personaggi c’è il famoso wrestler John Cena, che si è reinterpretato attore, la stellare Margot Robbie, regina indiscussa dei film dark ma anche il famosissimo Will Smith e Jared Leto, anch’egli attore di noir molto apprezzato. Steven price ha realizzato le musiche che rendono il film uno dei più riusciti proprio grazie all’attenzione a questi dettagli.

Suicide Squad, trama del film

Suicide Squad si apre con la morte di Superman e la necessità del governo di trovare una valida alternativa al super eroe per riuscire a contrastare i cattivi. Viene così creata la Suicide Squad, dove i più cattivi dell’universo DC, saranno arruolati come risorse sacrificabili per il bene dell’umanità. A garanzia di un loro ritorno in carcere, il governo impianta all’interno di ognuno dei partecipanti una capsula che esploderà a comando non appena tenteranno di scappare. Cattiva della storia è Incantatrice, un nemico estremamente pericoloso poiché dotato di poteri immensi. Quest’ultima è sotto il controllo del governo che ha il suo cuore in mano. La divinità riesce però ad assoldare il fratello affinché uccida l’umanità e torna poi a sopirsi. A questo punto, la Suicide squad, all’oscuro di questa storia, viene assoldata per riparare gli effetti di quello che viene definito attacco terroristico ma che in realtà non lo è. I membri partono all’attacco ma il loro aereo viene abbattuto, qui, uno di loro tenterà la fuga e il dispositivo di autodistruzione lo ucciderà. Si impegneranno allora a raggiungere l’obiettivo per evitare altre vittime.

Lungo il percorso comprendono però che il loro stesso capo, ovvero l’agente Waller è l’obiettivo da eliminare. Compresa la verità e attaccati dall’incantatrice, perdono la Waller e l’unica arma che avevano contro questo terribile mostro. Solo Harley Queen riesce a scappare, salvata dal fidanzato Joker, ma la fuga dura poco e la ragazza è costretta a riunirsi al gruppo. Il loro capo dovrà confessare la verità e sarà abbandonato, riuscendo poi a riunirsi alla squadra solo eliminando i dispositivi che li tengono prigionieri. La squadra decide così di uccidere l’incantatrice per dimostrare che non solo solamente dei criminali, mettono così in atto un piano che sembra funzionare nonostante le numerose perdite al loro interno. Gli errori libereranno la Wallet e ritorneranno alla loro prigione con un piccolo sconto di pena e dei privilegi a cui non avrebbero mai detto di no. Harley Queen, viene poi liberata dal fidanzato, miracolosamente scampato alla morte. Infine, Batman nelle scene finali, si farà vedere con il capo dell’organizzazione preannunciando la fine della stessa per mano della Justice League.

Video, il trailer del film “Suicide Squad”





