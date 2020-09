Suicide squad/ Video, su Italia 1 il film con Margot Robbie e Will Smith

Suicide squad va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 9 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche tra cui la DC Entertainment mentre la distribuzione è stata gestita dalla sola Warner Bros. La regia di questo film è stata curata da David Ayer, il soggetto è stato tratto dal fumetto scritto da John Ostrander con sceneggiatura rivista e adattata dallo stesso regista. Il montaggio è stato eseguito da John Gilroy, le musiche della colonna sonora sono state composte da Steven Price e nel cast figurano tra gli altri Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez e Karen Fukuhara.

Suicide squad, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Suicide squad. La drammatica morte di Superman ha gettato il mondo in una fase di transizione e di pericolosa deriva dal punto di vista della criminalità. Le forze governative ed in particolar modo l’agente Amanda Waller decide di organizzare e mettere insieme una squadra speciale conosciuta con il termine di Suicide Squad. L’obiettivo è quello di inserire all’interno della squadra dei pericolosi criminali piuttosto abili nell’utilizzo delle armi oppure in possesso di specifiche capacità, in maniera tale da poter contrastare in modo efficace dei pericoli che arrivano dall’Universo e che quindi non possono essere gestiti dalle classiche forze dell’ordine. Di questa Squadra Speciale fanno parte un famoso rapinatore australiano di nome Capitan Boomerang, una donna psicopatica di nome Harley famosa anche per essere un ex psichiatra e l’attuale fidanzata del Joker, un uomo di nome Killer Croc che, a seguito di una trasformazione genetica, è diventato una sorta di coccodrillo famelico ed un sicario infallibile conosciuto con il nome di Deadshot senza dimenticare un piromane che sa usare il fuoco di nome El Diablo e il mercenario Slipknot. Una squadra che potenzialmente può rappresentare anche un pericolo per gli Stati Uniti America, ma che, tuttavia, Amanda riesce a gestire conoscendo di ognuno il proprio punto debole. Ben presto questa Squadra Speciale sarà chiamata ad operare in virtù di una situazione molto complessa dovuta ad un’entità malvagia che viene conosciuta con il nome di Incantatrice. Inizialmente Amanda aveva sotto controllo questa entità che poi si è rivelata ostile grazie alla presenza di suo fratello Incubus. Toccherà, dunque, alla Squadra Speciale occuparsi di questa situazione drammatica che vedrà le due entità sterminare tutti gli uomini che trovano dinnanzi al proprio cammino per vendicarsi dei tanti anni di prigionia a cui sono stati costretti. Soltanto grazie alle capacità dei vari componenti della Squadra Speciale, sarà possibile gestire la situazione e salvare il futuro del mondo.

Video, il trailer del film





