Suicidi in carcere, 85 morti nel 2022/ Antigone: “numeri più alti mai registrati”

Il 2022 è stato l’anno del doloroso record dei suicidi in carcere, con numeri che non erano mai stati registrati prima. I dati del Garante Nazionale parlano infatti di 85 suicidi in un anno, cioè uno ogni quattro giorni. Numeri che hanno spinto l’Associazione Antigone a parlare di “emergenza suicidi” nelle carceri italiane. Una tendenza preoccupante che non rallenta la morsa nemmeno nel 2023, dove tra gennaio e maggio si sono tolti la vita già 22 detenuti.

Prima del 2022, il record di suicidi in carcere si era registrato nel 2001, dove il tasso era di 12,5 casi ogni 10.000 persone. Per confronto, nel 2022 questo medesimo tasso è stato di 15,4 casi ogni 10.000 detenuti. Delle 85 persone che si sono tolte la vita in carcere, 80 erano uomini e 5 donne, come si apprende dal dossier “morire di carcere” di Ristretti Orizzonti. Antigone si sofferma su quest’ultimo dato, in quanto la popolazione femminile è il 4% di quella totale nelle strutture detentive; inoltre, sia nel 2021 sia nel 2020 una sola donna si era suicidata in carcere, contro 0 donne nel 2019. Degli 85 detenuti morti suicidi nelle strutture penitenziarie, sappiamo che 49 persone erano italiane e 36 straniere, di cui 20 senza fissa dimora. Tra gli stranieri, 16 provenivano da Albania, Tunisia e Marocco. L’età media dei detenuti suicidi è di 40 anni, con la persona più giovane che era un ragazzo di 20 anni e il più anziano un uomo di 71 anni.

Suicidi in carcere, mai così tanti nel 2022: “10 si sono uccisi entro 24 ore di detenzione”

Suicidi in carcere, 2022 anno nero che ha registrato i numeri più alti di sempre con 85 morti. Grazie al Garante Nazionale sappiamo che 50 di loro (il 60%) si sono uccise nei primi sei mesi di detenzione: 21 durante i primi tre mesi dall’ingresso, 16 nei primi dieci giorni. Tra questi ultimi, 10 persone si sono suicidate entro le prime 24 ore nell’istituto di detenzione.

Come si legge nel rapporto Antigone, l’istituto detentivo dove sono avvenuti più casi di suicidio nel 2022 è la Casa Circondariale di Foggia, con 5 decessi. Seguono con 4 casi ciascuno, gli istituti penitenziari di Torino e Milano San Vittore. 3 suicidi si sono invece consumati nella Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone e nelle Case Circondariali di Pavia e di Firenze. Non solo suicidi, perché nel 2022 sono state 129 le persone morte in carcere, di cui 93 per cause naturali, 32 per cause ancora da accertare e 4 per cause accidentali. Secondo Ristretti Orizzonti, nel 2023 le persone morte in carcere al mese di maggio sono 42.

