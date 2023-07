Suicidio assistito, c’è ok Accademia medicina francese/ Risponde a mancata speranza di pazienti

L’Accademia Nazionale di Medicina francese mostra sostegno alla pratica del suicidio assistito. Non rispondere alla “mancanza di speranza” di alcuni pazienti sarebbe disumano, afferma l’Accademia in un parere pubblicato mercoledì 12 luglio, contraddicendo le proprie posizioni assunte in passato. L’Accademia si è infatti detta favorevole all’inserimento legislativo di una forma molto specifica di aiuto attivo alla morte. Per quanto sostenga il diritto al “suicidio assistito” che consiste nel “rendere disponibile un prodotto letale a una persona che lo richieda e lo autosomministri“, allo stesso tempo rifiuta “l’eutanasia che consiste nella somministrazione da parte di terzi di un prodotto letale a una persona che lo richieda”.

Il parere espresso dall’Accademia sul suicidio assistito rientra nel contesto di un disegno sul fine vita promesso da Emmanuel Macron entro la fine dell’estate. Un’opinione che arriva in un momento molto delicato per l’esecutivo francese, che tramite questo disegno di legge ha scatenato le proteste di una dozzina di società e organizzazioni di professionisti della sanità unite in un collettivo informale con il fine di garantire che la futura legislazione non imponga la prescrizione di prodotti letali o di compimento dell’atto di somministrazione. Secondo l’Associazione francese di accompagnamento e di cure palliative, infatti, “dare la morte non è la cura”, secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde. Ora, però, c’è il sostegno e il parere medico dell’Accademia.

Suicidio assistito, cosa dice l’Accademia di medicina in Francia: “compito difficile ma ragionevole”

L’Accademia Nazionale di Medicina si schiera a favore del suicidio assistito, nonostante il parere contrario espresso nel 2021. L’Accademia ha spiegato che sarebbe “disumano, quando la prognosi non è a breve ma a medio termine, non rispondere alla disperazione di persone che chiedono i mezzi per porre fine alle sofferenze che stanno vivendo a causa di una malattia grave e incurabile”, con l’obiettivo “di aiutare a morire nel modo più indolore possibile coloro che non possono morire nell’ambito della legge attuale”, parlando di un “compito difficile ma ragionevole attraverso l’attenta incorporazione di un nuovo diritto”.

Come ha argomentato l’Accademia francese, questo diritto non può essere l’eutanasia perché “trasgredisce il giuramento di Ippocrate, che afferma: ‘Non provocherò mai la morte’”. Il suicidio assistito tiene invece conto “delle riserve e delle preoccupazioni della maggioranza degli operatori sanitari” e “protegge i pazienti“, spiega il professor Jacques Bringer, relatore del parere dell’Accademia francese.











