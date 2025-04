La Toscana detta legge sul fine vita e fa proselitismo: dietro di lei Alessandra Todde lancia la candidatura della Sardegna, per cui sarà probabilmente la seconda regione d’Italia ad avere una legge che con l’attrattiva di una libertà senza vincoli promette e garantisce morte sicura. Mi ha sorpreso che la governatrice sarda abbia approfittato di un evento che si è tenuto in questi giorni a Montecitorio per fare la sua dichiarazione. Una sede istituzionale, la Camera dei deputati, in un momento particolare, mentre il Parlamento sta affrontando con estrema prudenza la legge sul fine vita, e uno spettacolo dall’impianto francamente ambiguo: La Valigia della libertà. Storia di una disobbedienza civile di Valentina Petrini, centrato sul diritto di autodeterminazione, così come si realizza nella scelta del fine vita.

“Come la Toscana, saremo una regione che su questo tema farà una ‘fuga in avanti’ … Due regioni che adottano un provvedimento del genere, aprendo la strada ad altre, rappresentano un forte stimolo affinché il Parlamento faccia il suo dovere e colmi questo vuoto normativo”. Una vera e propria provocazione per l’intero Parlamento, accusato di non essere all’altezza delle sue responsabilità e delle sue competenze: non fa il suo dovere!

L’accusa, lanciata da una governatrice che potrebbe decadere da un momento all’altro, lascia davvero perplessi. Chissà che idea ha del dovere una persona sui cui rendiconti delle spese tenute in campagna elettorale sono emerse non poche inadempienze.

Comunque Todde mostra di sapere perfettamente in cosa consista il dovere per il Parlamento e cosa non lo sia per una Regione, per cui si impegna ad incalzare il Parlamento perché faccia la famosa legge sul fine vita. Lei frattanto ne farà approvare una regionale in Sardegna, sul modello toscano, tanto per non sbagliare e andare diritto al punto.

Due le sue argomentazioni principali: prima di tutto lo Stato non può continuare a negare un diritto che non toglie nulla a nessuno, ma soprattutto deve dare a tutti il potere di scegliere come porre fine alle proprie sofferenze. “Il fine vita è un diritto che riguarda ciascuno di noi, ma il fine vita è anche un tema politico”. La governatrice non ha accennato a nessuna alternativa al suicidio assistito e alla garanzia di cure per il malato e per la sua famiglia; non ha parlato della necessità di non lasciare soli il paziente e la sua famiglia; non ha accennato alle difficoltà economiche di molte famiglie; e non c’è stato nessun riferimento alle cure palliative.

Sul modello della legge Toscana ci vorranno 37 giorni per porre fine alla propria vita con l’aiuto della ASL: 20 giorni per la valutazione della commissione, 10 giorni per la individuazione del medico volontario e infine somministrazione del farmaco entro 7 giorni. Peccato che i tempi per accedere ad una TAC o ad una RMN per chi vuole vivere si misurino con un tempo che sa di eternità. Per chi vuole morire la legge prevede un trattamento express. La Todde non ha detto nulla su come accorciare le lunghissime file di attesa dei malati che vogliono vivere e che invece rischiano di morire aspettando un accertamento diagnostico o una visita specialistica.

Anche per lei il diritto a morire anticipa e supera di gran lunga il diritto di vivere. La volontà di chi vuole morire vale di più della volontà di chi vuole vivere e se questa non è discriminazione, è difficile trovarne di più eloquenti. E la Todde vuole fare concorrenza alla Toscana, dal momento che esiste il rischio di trasformare la Toscana in una sorta di “piccola Svizzera”, a cui si potrebbero rivolgere i pazienti di quelle Regioni che non hanno approvato una legge sul fine vita on demand…

D’altra parte, non cessa il pressing della Associazione Luca Coscioni su tutte le altre Regioni. Dietro ogni operazione che trasforma il naturale fin di vita in una operazione filo-eutanasica ci sono sempre loro: Marco Cappato e Filomena Gallo, che hanno presentato richiesta di accesso agli atti in tutte le regioni per ottenere informazioni sulle richieste di suicidio assistito giunte alle aziende sanitarie dal 2020 a oggi.

Finora, al 2 aprile 2025, sono emerse 51 richieste, tra cui spiccano le 15 richieste in Veneto, 14 in Lombardia, 7 nelle Marche, 6 in Liguria. Loro che vorrebbero abolire uno dei paletti più importanti posti dalla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale: la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. La sentenza, infatti, ha sancito la legittimità del suicidio assistito a precise condizioni: la persona malata deve essere capace di autodeterminarsi, deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, e deve essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale. Ma anche questo limite va abbattuto a favore di una libertà che non riconosce vincoli di sorta, neppure quelli che sono posti a tutela della vita.

Le 51 richieste, registrate dalla Associazione Coscioni sulla base delle 11 regioni che hanno risposto alla richiesta di acceso agli atti, sono localizzate soprattutto nelle regioni in cui finora il dibattito sul diritto al suicidio assistito è stato al centro di campagne promozionali a favore della legge regionale. Nonostante la bocciatura della legge, le richieste sono aumentate, proprio perché è facile immaginare come in un clima in cui si parla tanto di dignità della morte, perché la vita non merita di essere vissuta senza autonomia e senza libertà, le persone si siano sentite caricate da un’ansia da prestazione, ambigua e pericolosa.

La stessa notorietà mediatica, per quanto fugace ed amara, sembrava un modo per dire al mondo: esisto ancora e decido io. Come se l’unica libertà possibile fosse quindi quella di morire. Come se l’essere di peso alla propria famiglia spingesse a desiderare di sparire e di non riapparire più. Come se il dolore non avesse rimedio e la vita non avesse senso. Come se l’unica affermazione possibile di sé fosse quella di compiere un atto di disobbedienza civile, col supporto di una campagna informativa orchestrata da una associazione ben organizzata e fermamente radicata nella sua visione di morte. Grande assente la speranza; altrettanto assente la misericordia della cura; nessuna citazione delle cure palliative e della loro efficacia. A furia di sentirne parlare, alcuni si faranno convincere che vale la pena morire prima!

E la Todde intende lanciare una campagna analoga anche in Sardegna, la regione più longeva d’Italia. La legge sul fine vita, non sostenuta da nessuna comunicazione alternativa e da nessuna offerta di servizi qualificati, come le cure palliative, potrebbe indurre una pericolosa deriva proprio nelle aspettative dei grandi anziani, modificando una coesione sociale che nell’Isola da sempre ha rappresentato un patto non scritto nelle famiglie e tra le famiglie. C’è solo da sperare che la legge non passi, né in Sardegna, né in Liguria, né nelle altre regioni. E che crescano invece le cure palliative, la coesione sociale, le politiche per gli anziani, i malati cronici e i disabili.

