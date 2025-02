In Lombardia nelle scorse settimane – precisamente sul finire di gennaio – si è registrato il primissimo caso di suicidio assistito originato su spunta della sentenza della Consulta del 2019 in merito all’ormai famoso caso Cappato-Antoniani, il tutto eseguito in modalità (più o meno) autonomia dalla paziente che ha richiesto l’iniezione letale alla presenza di un medico di fiducia – questo indicato dall’associazione Luca Coscioni presieduta dallo stesso Marco Cappato – e con un farmaco fornito dal Sistema Sanitario Nazionale: quello della paziente 50enne (rimasta ovviamene anonima) per giungere al desiderato e richiesto suicidio assistito, però, non è stato un percorso affatto semplice dato che per nove lunghi mesi ha dovuto letteralmente combattere contro un sistema che remava in direzione opposta.

SUICIDIO ASSISTITO IN TOSCANA/ “Tradisce la sentenza della Consulta, ora serve una legge dello Stato”

Partendo dal principio, come dicevamo già prima il suicidio assistito lombardo è legato alla sentenza della Consulta del 2019 che indicò una serie di requisiti affinché un paziente potesse ottenere l’iniezione letale – ma ci torneremo dopo – e fino ad ora (precedentemente al caso della 50enne protagonista di questo articolo) si erano registrati un totale di altri cinque casi sull’intero territorio; mentre nel frattempo la Toscana si è spinta oltre approvando pochissimi giorni fa la prima legge nazionale sul suicidio medicalmente assistito che riduce abbondantemente i tempi per il paziente che richiede la procedura.

Suicidio assistito, Lojudice (CEI Toscana): “deriva pericolosa”/ “Diritto alla morte è sconfitta per tutti”

Il caso di suicidio assistito della 50enne lombarda: tutto l’iter sancito dalla Consulta

Tornando al presente, il caso di suicidio assistito che si è registrato a fine gennaio è il primissimo in Lombardia e vede come protagonista una 50enne che da più di 30 anni era affetta da sclerosi multipla progressiva: l’iter per ottenere il farmaco era stato attivato già lo scorso maggio, mentre a luglio l’Azienda Sanitaria lombarda aveva verificato il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Consulta che vanno dalla conservata capacità della paziente di decidere per se stessa, fino alla presenza di una patologia irreversibili e degenerativa, passando anche per la sussistenza di dolori fisici e psicologici e dalla dipendenza costante da macchinari per il sostegno vitale.

SUICIDIO ASSISTITO, OK DELLA TOSCANA/ La vittoria di Cappato e Schlein interpella o no i cattolici del Pd?

Confermati tutti i requisiti, è toccato al medico di fiducia della 50enne validarne la richiesta per il suicidio assistito ed infine – dopo i nove mesi prescritti dalla sentenza nel corso dei quali si è in tempo per eventuali ripensamenti – a gennaio la paziente ha potuto ricevere l’iniezione letale alla presenza del medico dell’associazione – il dottor Mario Riccio – e di tutti i sui cari; mentre nell’ultimissimo messaggio lasciato la donna ci ha tenuto a chiarire che “la mia breve vita è stata intensa e felice“, vissuta con un grandissimo amore che non viene annullato dal “mio gesto di porvi fine”.