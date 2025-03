È stata una vera e propria doccia di acqua gelata quella ricevuta dalla 49enne Martina Oppelli da parte del Tribunale di Trieste che per la seconda volta le ha negato il suicidio assistito dopo il primo no da parte dell’Azienda ospedaliera triestina lo scorso agosto: un caso del quale – ovviamente – porta avanti le istanze l’Associazione Luca Coscioni guidata da Marco Cappatto e che probabilmente non è ancora destinato a chiudersi completamente; fermo restando che nel frattempo a farne le spese è la stessa Martina Oppelli che sperava – nel pieno della sua capacità di intendere, volere e decidere autonomamente – di poter porre fine ad una sofferenza che dura da vent’anni.

Salvini: "No al debito per le armi"/ "Il mondo lavora per la pace, ma Parigi e Bruxelles vogliono la guerra"

Facendo un passo indietro, è bene precisare innanzitutto che la 49enne è affetta da oltre 20 da una grave e debilitante forma di Sclerosi multipla secondaria progressiva che l’ha costretta ad una vita in sedia a rotelle costantemente assistita da esperti e caregiver anche per i più piccoli bisogni quotidiani: lo scorso agosto l’ASL triestina le aveva negato per la prima volta il ricorso al suicidio assistito, ma dato che nel frattempo il quadro della 49enne si era aggravato ha scelto di presentare un ricorso in Tribunale chiedendo che venisse applicata la 135esima sentenza della Corte Costituzionale pronunciata lo scorso luglio.

Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate/ Fine drammatica per Mualla, vittima dei suoi intrighi

Secondo no al suicidio assistito per Martina Oppelli: secondo la Corte non sarebbe dipendente dai “trattamenti di sostegno vitale”

Venendo al dunque, il parare del Tribunale sul suicidio assistito è stato nuovamente negativo: nella sentenza i giudici – supportati dalle valutazioni di un team di esperti – hanno riconosciuto che la 49enne per vivere ha bisogno sia della macchina della tosse, che di terapie farmacologiche e dell’assistenza costante da parte di soggetti terzi; ma tutti questi elementi non sarebbero coerenti con i “trattamenti di sostegno vitale” riportati dalla Consulta nella già citata sentenza dello scorso anno.

L'Universo si trova all'interno di un buco nero?/ Studio: "Il moto delle galassie è altrimenti inspiegabile"

Ovvia ed immediata la reazione dell’Associazione Luca Coscioni – che peraltro ha diffuso anche la notizia – che verte attorno alla precisazione che la Corta Costituzionale ha incluso anche “l’assistenza di caregivers” tra gli aspetti rilevanti per concedere il suicidio assistito, lamentando che la sentenza di oggi non sarebbe “conforme al dettato costituzionale”; mentre dal conto suo Martina Oppelli che ha definito “offensiva” la sentenza sia nei suoi confronti che in quelli degli stessi “Enti pubblici che mi erogano i sussidi necessari e indispensabili per coprire le spese assistenziali” definendole esclusivamente finalizzate “alla mera cura della persona”.