Suicidio Cesare Pavese: perché lo scrittore e poeta si è tolto la vita nella camera di hotel a Torino? La depressione ebbe un ruolo cruciale

Cesare Pavese visse una vita non semplice: la morte dei fratelli e del papà quando era bambino, poi i problemi economici, la severità della madre e ancora l’arresto e i problemi d’amore. Una forte depressione caratterizzò gli ultimi anni dello scrittore, che nel 1950 manifestò l’intenzione di togliersi la vita.

Nel diario “Il mestiere di vivere”, pubblicato due anni dopo la morte, scrive: “Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò”. Dunque, nella testa dello scrittore e poeta l’idea di togliersi la vita era già ben consolidata.

Fu la delusione amorosa dopo la storia con Constance Dowling, attrice statunitense, a portarlo alla scelta definitiva di uccidersi. Il 27 agosto del 1950, Cesare Pavese si tolse la vita. Decise di uccidersi in una camera di albergo in Piazza Carlo Felice, a Torino, dove aveva dormito la notte precedente.

Il poeta e scrittore venne trovato riverso sul letto, senza vita: aveva ingerito più di dieci bustine di barbiturici, un sonnifero che utilizzava per addormentarsi e che in quel momento lo portò alla morte. Sul libro che si trovava sul tavolino della sua camera di hotel, il poeta e scrittore scrisse: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. La forte depressione portò dunque Cesare Pavese alla morte: anche i problemi amorosi influirono nella sua decisione.

Suicidio Cesare Pavese: la delusione amorosa l’ultima batosta

Non fu una vita semplice quella di Cesare Pavese, che visse diversi disagi fin dall’infanzia. L’abbandono della madre che lo fece vivere inizialmente con diverse tate, la morte dei fratelli prima della sua nascita, poi la malattia e la morte del papà e infine il carattere intransigente della mamma. Poi, in età adulta, l’arresto e i problemi di cuore. Fu la tormentata storia con Constance Dowling l’ultima batosta della sua vita, che lo portò alla decisione di suicidarsi.

