SUICIDIO IN DIRETTA SU FACEBOOK/ L’annuncio ai followers e il gesto choc

Una vicenda scioccante via social network arriva dall’Inghilterra. Un 50enne attivista per la salute mentale Jonathan Bailey, si è suicidato in diretta Facebook, annunciando che si sarebbe tolto la vita davanti ai suoi followers. Bailey, soprannominato Baz o Bazza sul web dove era abbastanza conosciuto, è stato trovato senza vita in un appartamento a Newcastle-under-Lyme, nello Staffordshire. Dopo la scoperta sono emersi i dettagli: ben 400 followers sapevano che Bailey stava per compiere il terribile gesto, ovvero tutti coloro che avevano partecipato alla live in cui aveva annunciato l’intenzione di togliersi la vita. Un annuncio che ha ovviamente scatenato una serie di commenti tesi a dissuaderlo dai propositi suicidi, ma non sono serviti a nulla e Bailey ha deciso di togliersi la vita dando seguito al proposito in diretta. Un evento che ha sottolineato l’alienazione che i social network possono provocare.

SUICIDIO IN DIRETTA, IL COMMENTO DI FACEBOOK

Da parte dei vertici del social network di proprietà di Mark Zuckerberg è arrivato un commento di un portavoce che ha spiegato la posizione di Facebook sulla situazione: nel frattempo il video della diretta incriminata è stato eliminato e la piattaforma ha espresso le condoglianze alla famiglia di Bailey, spiegando: “Ci assumiamo la responsabilità di mantenere le persone al sicuro sulle nostre piattaforme e continueremo a lavorare a stretto contatto con esperti per garantire che le nostre politiche continuino a supportare chi ne ha bisogno“. Bailey comunque non ha filmato il momento del suo suicidio, aveva spiegato di avere intenzione di impiccarsi ma al momento non sono state chiarite le cause della sua morte, poiché non sono stati divulgati i risultati delle analisi condotte sul corpo, come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail. E’ arrivato poi un commento da parte della figlia di Bailey che ha raccontato come il padre si sia sempre battuto a favore dei diritti e del sostegno delle persone che soffrono di problemi mentali.



