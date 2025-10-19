Cos'è il suicidio medicalmente assistito, quali sono le differenze con l'eutanasia e a che punto è la proposta di legge del governo

SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO, SE NE PARLA A VERISSIMO

La storia di Laura Santi, raccontata oggi a Verissimo dal marito Stefano Massoli, ha riacceso il dibattito sul suicidio medicalmente assistito e, più in generale, sul fine vita. Un dibattito complesso, perché intreccia questioni etiche, giuridiche e culturali, tra scelte esistenziali, principio di autodeterminazione, dignità dei malati e ruolo dello Stato.

In Italia non c’è ancora una legge che regoli il fine vita, ma non sono mancate le proposte legislative, anche su impulso della Corte costituzionale che, con i suoi pronunciamenti, ha provato a incalzare il legislatore affinché disegni un quadro normativo nazionale. Tuttavia, chiara deve essere la distinzione tra le pratiche, perché spesso si confonde il suicidio medicalmente assistito con l’eutanasia.

LE DIFFERENZE CON L’EUTANASIA

Nel suicidio medicalmente assistito il malato è capace di intendere e di volere e da solo mette fine alla propria vita, dopo aver ricevuto gli strumenti dal medico — nello specifico la prescrizione del farmaco letale e le istruzioni per assumerlo. Nell’eutanasia, invece, è il medico, su richiesta del paziente, a somministrare il farmaco. Quest’ultima pratica, però, è vietata per legge in Italia.

È invece in vigore una norma sul rifiuto dei trattamenti sanitari: il malato può rifiutare un trattamento proposto dal medico o interromperlo. Ma non si tratta di un aiuto a morire, bensì di una rinuncia alle cure. Mentre alcune Regioni si stanno muovendo in autonomia per colmare il vuoto legislativo attuale, in Parlamento è in discussione la proposta di legge del Governo.

COSA STABILISCE LA PROPOSTA DI LEGGE DEL GOVERNO

Uno dei punti più discussi riguarda l’esclusione del Servizio sanitario nazionale dalla gestione della procedura, poiché si prevede che siano enti privati o soggetti terzi ad accompagnare il malato al suicidio assistito. Il timore è che così si creino forti disuguaglianze, perché solo chi dispone di mezzi economici o vive in zone ben attrezzate potrebbe realmente accedere alla procedura, mentre i pazienti più fragili sarebbero penalizzati.

Un altro elemento contestato è l’istituzione di una commissione nazionale chiamata a valutare ogni richiesta: una struttura centralizzata, non un approccio personalizzato e legato al contesto clinico e umano di ciascun paziente.

Inoltre, fa discutere la decisione di restringere la definizione di “trattamento di sostegno vitale” ai soli dispositivi che sostituiscono funzioni vitali, come respiratori o macchinari per la dialisi. Ne risulterebbero escluse molte situazioni di grave sofferenza fisica o psicologica che in passato erano state considerate idonee per accedere al suicidio assistito.

IL NODO DELLE CURE PALLIATIVE

La proposta di legge introduce anche l’obbligo di sottoporsi a cure palliative prima di poter richiedere il suicidio medicalmente assistito. Tuttavia, secondo la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), queste devono essere una possibilità, non un obbligo.

Tutte queste criticità hanno spinto la Corte costituzionale a respingere la proposta di legge e a ribadire i principi espressi nella sentenza di sei anni fa, riaffermando che ogni persona che ha i requisiti indicati (sofferenza irreversibile e piena capacità di intendere e di volere) ha il diritto di accedere al suicidio medicalmente assistito.

Inoltre, il Servizio sanitario nazionale deve garantire questo diritto e accompagnare il paziente nel percorso, verificando i requisiti e fornendo i dispositivi necessari, sempre con il supporto del comitato etico territoriale competente.