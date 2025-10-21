Si parla del suicidio del povero Paolo Mendico a Dentro la Notizia, il 14enne che si è ammazzato a Fondi lo scorso settembre a causa del bullismo

Il programma di Canale 5, Dentro la notizia, è tornato sul caso del povero Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina poche settimane fa. I genitori della giovane vittima hanno sempre parlato di numerosi e continui episodi di bullismo nei confronti del povero Paolo, e il Ministero dell’Istruzione sembrerebbe sposare questa tesi.

Morte Chiara Jaconis/ La mamma: “I genitori del ragazzino non ci hanno mai chiesto scusa”

Da quando è scoppiato il caso, l’11 settembre scorso, il ministro Valditara ha promesso un’ispezione nell’istituto frequentato dal 14enne e, dopo i vari accertamenti presso il “Pacinotti” di Fondi, starebbero per partire delle contestazioni disciplinari nei confronti del personale scolastico coinvolto. Nel contempo, la Procura di Cassino e quella dei minori di Roma stanno valutando la posizione di alcune persone, sia studenti sia insegnanti/adulti, che sarebbero rimasti coinvolti nella vicenda e che potrebbero a breve finire sotto indagine.

Omicidio Pamela Genini, Abbate: “Soncin andava aiutato”/ L'ex “Ci sono cose che ancora non si sanno...”

PAOLO MENDICO, IL COMMENTO DEL PAPA’ ALLE ULTIME NOTIZIE

Un’ispezione, quindi, meticolosa quella da parte del Miur e delle autorità, commentata così ieri a Dentro la notizia da Giuseppe, il papà di Paolo Mendico: “Riguardo a queste ultime notizie, staremo a vedere ciò che succederà. Dopo, penso che ci saranno cose importanti; speriamo che gli inquirenti facciano il proprio lavoro e che si faccia giustizia per Paolo: è l’unica cosa che ci interessa.” E ancora: “Staremo a vedere se ci sono state responsabilità; una cosa è certa, gli ispettori hanno accertato che c’è stato bullismo a scuola. Ora dobbiamo vedere di chi erano le responsabilità.”

Ucraina, legge marziale e mobilitazione prorogate di altri 90 giorni da Zelensky/ Fine guerra è lontana

In collegamento con il talk di Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, vi era anche Simonetta, la mamma di Paolo Mendico, che ha spiegato: “Sono stati sequestrati tutti i cellulari: prima quello di Paolo, poi i nostri, ma anche quelli dell’insegnante e della dirigente. La vera verità verrà fuori proprio grazie a queste chat, dove ci sono prove concrete e schiaccianti di episodi realmente avvenuti a danno psicologico di mio figlio, e tutto andrà sicuramente per il meglio. Io ho molta fiducia”.



PAOLO MENDICO, LA MAMMA: “NON SMETTEREMO MAI DI LOTTARE”

“Da parte nostra, noi non smetteremo mai di fare battaglia: andremo avanti per fare chiarezza, per fare luce su questi fatti raccapriccianti ed evitare altri episodi terrificanti ai danni di altri ragazzi vittime di queste situazioni, che si possono tranquillamente evitare, prevenire, se ognuno riuscisse a svolgere, a livello professionale, le proprie mansioni.”

La mamma di Paolo Mendico ha concluso così: “Purtroppo ci sono persone che occupano posizioni a livello sociale che non gli si addicono affatto e che combinano solo guai. Questo è il punto.” Ricordiamo che il povero Paolo Mendico avrebbe subito per diversi mesi offese, insulti, azioni di scherno, arrivando fino a tagliarsi i capelli per provare a entrare nella “manica” dei presunti bulli. Una situazione che, secondo i genitori, era conosciuta anche dai professori della scuola, ma nessuno avrebbe mai denunciato o comunque cercato di risolverla intervenendo.