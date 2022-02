Suki Waterhouse, chi è la fidanzata si Robert Pattinson/ L’attore alla stampa: “è la mia ragazza”

Chi è Suki Waterhouse?

Suki Waterhouse è la fidanzata di Robert Pattinson, l’attore di Twilight. Dopo quattro anni d’amore e di silenzi, l’attore britannico è finalmente uscito allo scoperto con la bellissima modella ed attrice confermando di essere innamorato e felice. Da sempre restio a raccontare della sua vita privata e sentimentale, Pattinson durante un’intervista rilasciata alla stampa ha parto di Suki come della sua ragazza. E’ successo durante una lunga intervista rilasciata al magazine GQ in cui l’attore di Twilight senza remore ha confermato la storia d’amore con Suki definendola “la sua ragazza”. Non solo, durante l’intervista Pattinson ha raccontato che l’incontro con il giornalista si sarebbe dovuto tenere allo zoo di Londra, ma proprio Suki ha cambiato la location. ”

“Ne stavo parlando con la mia ragazza la scorsa notte e lei mi ha detto: ‘Sai, alla gente non piacciono molto gli zoo’. Io pensavo a una cosa metaforica, ma poi ho iniziato a pensare che è molto sbagliato, un orso triste che cammina in cerchio”. L’intervento della sua fidanzata ha fatto così cambiare il luogo dell’intervista.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono innamorati: non si nascondono più!

Suki Waterhouse e Robert Pattinson fanno coppia fissa da circa quattro anni. Eppure sono entrambi molto resti a raccontare della loro vita privata preferendo di gran lunga far parlare la loro arte. I due attori, infatti, sono molto discreti e riservati rispetto alla loro storia che preferiscono viversi lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. Eppure l’attore di Twilight in diverse occasioni ha ‘rotto il ghiaccio’ parlando proprio della fidanzata definendola la sua ragazza.

Durante un’altra intervista, infatti, l’attore ha raccontato come Suki l’abbia preso in giro sul nuovo ruolo di Batman in occasione della visita di un idraulico fan dell’attore: “è venuto l’altro giorno e ha iniziato a parlare così a caso di quanto sia fan della DC. Io stavo seduto lì guardando nella direzione opposta e la mia fidanzata continuava la conversazione con lui. Io le tiravo delle occhiate tipo: ‘Basta! Perché mi stai facendo questo?’. Ma lei era molto divertente. Semplicemente parlando con un fan ossessivo”.

