Sul tetto dell’auto per salutare la mamma ricoverata per covid/ Scena commuove il web

Ha fatto in breve tempo il giro del web il gesto di una donna che non potendo salutare la mamma perchè ricoverata per covid, è salita sul tetto della propria auto parcheggiata lungo la strada. Una favola che ci giunge precisamente da Como, di fronte al noto ospedale cittadino Valduce. La ragazza è stata immortalata da Salvatore Amura, un residente della zona, che incuriosito da quanto stesse accadendo ha appunto voluto fotografare la scena per poi pubblicarla sui suoi social: “Una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua mamma – si legge nel post scritto dallo stesso Amura – si disperava perchè non riusciva a vederla ma senza demordere. Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere”. Il post su Facebook del ‘fotografo’ era iniziato così: “Abito di fronte l’ospedale Valduce a Como, i primi piani sono occupati dai reparti Covid, da Marzo medici e infermieri si muovono freneticamente notte e giorno bardati e incessanti curano, portano conforto e cercano di fare tutto il possibile per salvare le persone”.

SUL TETTO DELL’AUTO PER SALUTARE LA MAMMA: “CAPITANO SPESSO SCENE SIMILI”

E ancora: “Capita spesso – ha proseguito nel suo racconto – di vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti. Dalla strada anche per ore senza successo”. E quindi ecco l’episodio della ragazza e del gesto d’affetto verso la mamma: “Nello foto che ho scattato a tardo pomeriggio una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua Mamma. Si disperava perché non riusciva a vederla ma senza demordere. Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere. Speriamo – conclude Amura – che tutto questo finisca presto”. Nello scatto, che potete trovare qui sopra a corredo della notizia, si vede la giovane con mascherina in piedi sul tettuccio del proprio fuoristrada, un Range Rover Discovery bianco. Una scena che è divenuta virale e che ha fatto in breve tempo il giro del web, commuovendo i naviganti.



