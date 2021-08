Sulla ali della pazzia, Rai 2/ Un thriller ad alta dose di adrenalina

Sulla ali della pazzia, film diretto da Jean-François Rivard

Sulla ali della pazzia sarà trasmesso oggi, martedì 31 agosto, su Rai 2 a partire dalle 15.45. Ci troveremo di fronte a un thriller del 2019 diretto da Jean-François Rivard, che ha curato la regia di altri due film quali – La confraternita e La regina del peccato -. Il film è distribuito da Incendo Productions.

Nel cast troviamo Romy Rosemont che ha interpretato pellicole come – Cambiare per amore, My Life: Questa mia vita, Non dirmelo, non ci credo -. L’altra protagonista femminile è Kari Matchett che ha interpretato film quali: – Ritorno a Christman Creek, Meteor Storm, Sconosciuto nell’ultimo -. Il film risulta essere dunque un thriller ad alta dose di adrenalina.

Sulla ali della pazzia, la trama del film

Sulle ali della pazzia – vede protagonista Amber Vickers, una giovane e bella donna che dopo qualche peripezia conosce l’uomo della sua vita e senza alcun ripensamento quando l’uomo le chiede di sposarlo, la ragazza non se lo fa ripetere due volte e felice accetta di convolare a nozze compiaciuta. Sua suocera Jill è una persona molto gentile e vede di buon occhio questa unione, la donna è letteralmente entusiasta di vedere al fianco del figlio Amber, che oramai considera come una figlia, tanto da farle delle personali confidenze.

Le due donne si piacciono e trascorrono molto tempo insieme, Amber coinvolge la futura suocera nell’organizzazione del matrimonio, tutto sembra filare per il verso giusto, almeno in apparenza pare che niente e nessuno possa danneggiare la bella cornice familiare. Purtroppo la realtà è un’altra, a minare questo idilliaco rapporto è Sharon, la madre di Amber, che caratterialmente è tutto l’opposto di Jill, Sharon è una donna schietta, gelosa, superba e sfacciata.

Quando si accorge della bella alchimia che si è instaurata tra la figlia e la suocera, la donna viene presa da una forte gelosia che vede in Jill una rivale da abbattere. Si convince che possa minacciare il rapporto con la figlia e allontanarla da lei. L’unico modo per potersi sbarazzare della donna è eliminarla definitivamente, così progetta nella sua mente un modo per ucciderla senza far ricadere la colpa su di lei.



