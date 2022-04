Sulla mia pelle, film Stefano Cucchi su Rai 3/ Trama e cast: l’ultima sua settimana di vita

Stefano Cucchi, stasera in onda il film su Rai 3 a lui dedicato “Sulla mia pelle”

Il giorno 14 aprile, alle ore 21:20, andrà in onda il film intitolato Sulla Mia Pelle sul canale televisivo nazionale Rai 3. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici drammatico e biografico e che ha debuttato nell’anno 2018. La pellicola racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi. Il regista di questo film risulta essere Alessio Cremonini che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Lisa Nur Sultan.

Festival di Cannes 2022/ Programma film: Martone e Bellocchio per l'Italia

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Alessandro Borghi, Max Tortora e Jasmine Trinca. Ed ancora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi e Tiziano Floreani. Le musiche di questo film sono state realizzate dal gruppo Mokadelic mentre la fotografia è stata curata da Matteo Cocco. La scenografia è stata ideata da Roberto De Angelis con il montaggio di Chiara Vullo.

Io vi troverò, Italia 1/ Film con Liam Neeson, mai mettersi contro un ex agente speciale dei servizi segreti

Sulla mia pelle, La trama del film su Stefano Cucchi

Ecco la trama del film Sulla mia pelle: i giovane ragazzo romano Stefano Cucchi viene fermato da alcuni poliziotti una sera di ottobre del 2009. I due sono in auto a fumare una sigaretta. I poliziotti perquisiscono Stefano che possiede diverse confezioni di droga, hashish e altre sostanze. Per questa ragione, Stefano viene portato in caserma e la sua casa viene messa sottosopra dalla polizia nell’ambito di una perquisizione. Stefano viene portato nella sua stanza per aiutare nelle ricerche. Qui vede anche i suoi genitori ma non ha neanche il tempo di riuscire a spiegare la situazione che viene subito riportato in caserma dove viene messo in custodia cautelare.

Si accettano miracoli, Rai 2/ Cast e trama del film di e con Alessandro Siani

Mentre è in caserma, Stefano viene condotto a forza da tre agenti in una stanza. Riportato in caserma per la firma dei verbali relativi alle perquisizioni e al test farmacologico, il ragazzo presenta dei visibili ematomi al viso. Si rifiuta di firmare le carte e viene condotto al Tor Sapienza. Durante la notte Stefano si sente male, cerca di chiamare aiuto chiedendo le sue pillole per l’epilessia di cui soffre. Quando il giorno seguente viene portato in tribunale, ai secondini il giovane giustificherà la presenza di ematomi con una caduta dalle scale, rifiutando tutte le cure. Dopo essere stato riportato in carcere, in seguito alla decisione del giudice che ne conferma l’arresto, Stefano denuncia il pestaggio da parte dei carabinieri. La mattina seguente, a causa del peggioramento delle sue condizioni, viene portato in ospedale con evidenti e più marcati lividi al volto. Il ragazzo non riuscirà mai più a vedere i genitori e la sorella Ilaria poiché morirà nel nosocomio romano.

Ecco le curiosità sul film “Sulla mia pelle”

La pellicola è ispirata alla storia vera di Stefano Cucchi, ingegnere romano 31enne morto a Roma il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. Nel dettaglio, racconta la sua ultima settimana di vita. Il film Sulla Mia Pelle ha debuttato inizialmente su Netflix ed infatti risulta essere una produzione Netflix Italia.

Inoltre Sulla Mia Pelle, è stato selezionato come film d’apertura alla 75esima Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti. Il film è stato incredibilmente apprezzato dalla critica. Infatti, ai premi David di Donatello 2019 il film ha ottenuto ben 4 premi nelle categorie Miglior Regista Esordiente, Miglior produttore, Miglior Attore Protagonista e il David Giovani. Anche il noto critico Gianni Canova ha elogiato il film e ha tessuto le lodi di Alessandro Borghi, che è riuscito a interpretare magistralmente Stefano Cucchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA