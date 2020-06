SULLE ALI DELLA PAZZIA, RAI 2/ Un piccolo gioiello canadese, ma…

Sulle ali della pazzia è un piccolo gioiello canadese che permette al pubblico di rimanere in bilico dall’inizio alla fine. Di certo non ci sono i presupposti per parlare di grande film, anche se questo si lascia guardare. Gli attori sono un po’ al di sotto delle aspettative, ma la sceneggiatura è ben scritta. Sufficiente la messinscena ci porta però perfettamente a capire quali sono i messaggi che veicolano gli autori. La regia di Jean-Francois Rivard è ben congeniata, con spunti interessanti anche se si vede che i mezzi sono apparentemente di basso livello. Sicuramente è più adatto al pubblico più giovane che non si può accorgere di alcune precarietà. Sulle ali della pazzia va in onda stasera su Rai 2. Potremo seguirlo su RaiPlay in diretta cliccando qui.

Info e orario del film

Sulle ali della pazzia va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata in Canada nel 2019 dalla casa cinematografica Incendo Productions la quale si è occupata anche della distribuzione avvenuta esclusivamente nel settore televisivo. La regia di questo film è stata affidata a Jean Francois Rivard, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da James Phillips, il montaggio è stato eseguito da Maxime Chalifoux e le musiche della colonna sonora sono state composte da James Gelfand e Louise Tremblay. Nel cast sono presenti tra gli altri Romy Rosemont, Kari Matchett, Victoria Diamond, Matthew Raudsepp, Salvatore Antonio e Adam Reid.

Sulle ali della pazzia, la trama del film

Ecco la trama di Sulle ali della pazzia. Amber è una ragazza felice che sta per coronare finalmente il suo sogno d’amore con le nozze con il suo fidanzato Luke. La loro è una lunga relazione sentimentale che diversi anni prima è iniziata tra mille difficoltà ma finalmente è arrivata all’happy end. Un evento molto lieto che peraltro ha reso molto felice anche Jill ossia la suocera. Amber Infatti viene considerata proprio come se fosse una figlia e una persona di famiglia da sempre. Insomma tutto sembra procedere nel migliore dei modi ed anzi per i due sposini all’orizzonte c’è un futuro radioso magari fatto di una famiglia ampia e serena. Tuttavia molto cambierà con la visita e Sharon ossia la mamma di Amber fa alla nuova coppia di sposini. In particolare la donna si sente minacciata dal rapporto instaurato tra la figlia e la suocera e dando avvio ad uno schizofrenico meccanismo mentale inizia a sentirsi in competizione con la mamma di Luke. La donna diventa giorno dopo giorno sempre più pericolosa anche per chi si convince che l’unico modo per non essere estromessa dalla vita della figlia sia quello di far fuori la rivale Jill. Lei pianificata nei minimi dettagli un piano che ha quale principale obiettivo quello di uccidere la suocera della figlia facendo magari ricadere la colpa su qualche altra persona o meglio ancora facendo passare il tutto per un terribile incidente. Naturalmente la situazione diventerà sempre più drammatica con Amber che si vedrà costretta contrastare la pazzia della figlia mettendo a rischio a sua volta la sua vita è quella dell’amato marito.



