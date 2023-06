Sulle ali dell’avventura, trama e cast del film in onda questa sera su Italia1/ Nicolas Vanier alla regia

Sulle ali dell’avventura stasera su Italia1: la trama

Il palinsesto televisivo di Italia1 offre questa sera, in prima serata, la visione del film Sulle ali dell’avventura, film del 2019 diretto da Nicolas Vanier. Un film di avventura, all’insegna di un viaggio meraviglioso alla scoperta della natura, in cui viene consolidato anche il rapporto tra un padre e un figlio.

La trama verte infatti sulla figura di Christian, uno scienziato visionario specializzato in oche selvatiche. Le dinamiche prendono il via quando Thomas, suo figlio, è costretto a trascorrere le vacanze con suo padre, perché la madre non può tenerlo. Si prospetta un vero e proprio incubo per il giovane adolescente, ossessionato dai videogiochi, ma il soggiorno in campagna al fianco del padre si rivelerà presto una grande occasione. Infatti, si avvicinerà a suo padre e aderirà al suo folle progetto: salvare un gruppo di oche nane, una specie in via di estinzione, guidandole col suo deltaplano per insegnare loro una nuova rotta migratoria meno pericolosa di quella che adottano normalmente. È l’inizio di un viaggio incredibile e pericoloso verso la Norvegia.

Sulle ali dell’avventura: la genesi del film e il cast

Un film carico di avventura e che ha riscosso un grande successo di pubblico e critiche. La pellicola è stata presentata per la prima volta al Festival du film francophone d’Angoulême il 25 agosto 2019. La distribuzione nelle sale cinematografiche francesi ha preso il via dal 9 ottobre dello stesso anno, mentre in Italia dal 9 gennaio 2020.

Diretto da Nicolas Vanier, vede alla sceneggiatura Christian Moullec e Matthieu Petit. I produttori sono Clément Miserez e Matthieu Warter, mentre il produttore esecutivo è David Giordano. Nel cast, tra gli altri attori, figurano Jean-Paul Rouve nei panni di Christian e Louis Vazquez in quelli di Thomas.

Sulle ali dell’avventura: dove vederlo

Sulle ali dell’avventura andrà in onda questa sera in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20 circa. Per chi desiderasse, è disponibile anche in versione streaming sulla piattaforma di Mediaset Play.











