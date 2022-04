Sulle mie spalle/ Su Rai 2 il film con Taryn Power e Paolo De Vita

Sulle mie spalle, film di Rai 2 diretto da Antonello Belluco

Sulle mie spalle va in onda oggi, domenica 17 aprile, su Rai 2 a partire dalle ore 22.30. Il film è scritto e prodotto con Eriadorfilm nel 2020 da Antonello Belluco, regista italiano. Nel 1980 inizia a lavorare per la Rai come programmista e regista per proseguire girando alcuni cortometraggi, videoclip e spot. Esordisce sul grande schermo nel 2006 con Antonio guerriero di Dio, a cui seguono il film tv Giorgione da Castelfranco, sulle tracce del genio e Il segreto di Italia.

Il mio West/ Su Rete 4 il film di Cecchi Gori

Ha scritto anche un libro, Il mio segreto di Italia. Gli attori principali di Sulle mie spalle sono Paolo De Vita, Taryn Power e Fabrizio Romagnoli. Paolo De Vita è un attore italiano di televisione e cinema. Si ricorda in serie tv come Don Matteo, Nebbie e delitti e R.I.S. Roma 2 – Delitti imperfetti. Taryn Power è stata un’attrice statunitense, sorella minore di Romina Power.

Little Miss Dolittle/ Su Rai 2 il film con Peri Baumester

Sulle mie spalle, la trama: la storia di due famiglie nella Prima Guerra Mondiale

Sulle mie spalle è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e racconta le storie di due famiglie di spicco dell’area padovana: le famiglie Filangeri e Benussi. Nel corso del film vengono narrate le reazioni dei componenti famigliari rispetto al conflitto e le conseguenze negli anni successivi, che vengono gestiti grazie a padre Leopoldo. Nella famiglia Benussi, il primogenito Andrea diviene un interventista e volontario, contro il volere del padre; mentre nella famiglia Filangeri, la figlia Diletta perde l’unico figlio in guerra. Andrea e Diletta si incontrano quando lui intraprende un’avventura commerciale e il loro rapporto, sempre in bilico, si rafforza grazie all’aiuto di padre Leopoldo. I due devono infatti superare un evento traumatico che sconvolge le loro esistenze.

Nancy Drew e il passaggio segreto/ Su Italia 1 il film di Katt Shea

Il video del trailer “Sulle mie spalle”













© RIPRODUZIONE RISERVATA