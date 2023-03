SULLE NUVOLE/ L’esordio di Tommaso Paradiso tra musica e amore

Negli ultimi anni sempre più cantanti hanno deciso di mettersi alla prova in campo cinematografico. Chi come attore o attrice, chi come regista, i risultati non sempre sono stati eccellenti, anzi, sono più i fallimenti che i successi. Tommaso Paradiso si piazza nel mezzo di questi estremi con il suo esordio dietro alla macchina da presa, Sulle nuvole, ora disponibile in DVD con Warner Bros. Entertainment.

SINOSSI – Nic Vega (Marco Cocci) ha un passato di successo nella musica, con alle spalle una gloriosa carriera da cantante e una grande storia d’amore chiusa da anni. Ormai in crisi da tempo, quando realizza di aver perso tutto – fama, amici e ispirazione – Nic decide di tornare da lei, Francesca (Barbara Ronchi), irrompendo così nella sua vita serena e felice. Potranno i ricordi riaccendere l’amore e la passione di una volta?

Sulle nuvole è un dramma pop che si nutre di amore e di musica. Tommaso Paradiso scrive insieme a Chiara Barzini e Luca Infascelli una storia d’amore appassionata con protagonista un musicista vittima di rimpianti e rimorsi. Un racconto piuttosto convenzionale e non privo di pecche – la scrittura è semplice e poco originale, mentre i personaggi secondari sono un po’ troppo relegati sullo sfondo. Tanti i camei, invece: dalla Mannoia a Morandi, passando per Pezzali. Da mettere in evidenza invece le interpretazioni dei due protagonisti, a partire da un solidissimo Marco Cocci. Riassumendo, un’opera prima da sufficienza.

