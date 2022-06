SULL’ISOLA DI BERGMAN/ Una commedia raffinata con un cast in stato di grazia

Mia Hansen-Løve ha un talento innegabile. Già premiata alla Berlinale con l’Orso d’argento per il miglior regista nel 2016 per Le cose che verranno, la francese ha dimostrato le sue qualità cristalline nel suo esordio in lingua inglese, Sull’isola di Bergman. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, il film è disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital

SINOSSI – Una coppia di cineasti decide di passare un’estate sull’isola di Fårö, la prediletta del grande regista svedese Ingmar Bergman. Entrambi in cerca di ispirazione per i loro film, scopriranno che in quel posto suggestivo realtà e finzione finiscono spesso per confondersi, anche se sempre in nome dell’amore.

Con il candidato al premio Oscar® Tim Roth (Le iene), Vicky Krieps (Il filo nascosto) e Mia Wasikowska (Alice in Wonderland), Sull’isola di Bergman è una commedia sentimentale, ma non solo: è anche un omaggio al grande cinema. Girato all’isola di Fårö, luogo di rifugio di Ingmar Bergman, il film di Mia Hansen-Løve è un’esperienza inebriante tra memoria, tempo e settima arte.

Nessun mero esercizio di stile, ma una continua contaminazione tra finzione e realtà. La graziosa disinvoltura nella prosa cinematografica, che a volte può sembrare ingannevolmente semplice, valorizza l’opera della regista francese. Sull’isola di Bergman è un’esplorazione ricercata della realtà e dell’arte nel modo in cui si rispecchiano e si nutrono l’una dell’altra. Grandi interpretazioni e grande qualità dal punto di vista tecnico, un film da non perdere.

Sull’isola di Bergman di Mia Hansen-Løve è disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e On Demand su CG Digital

