A Sulmona un episodio choc, una ragazzina di 12 anni stuprata per due anni: arrestati nelle scorse ore un 18enne e due minorenni

Tre ragazzi sono stati arrestati ritenuti responsabili dello stupro di una 12enne avvenuto in quel di Sulmona, in provincia de L’Aquila. Come riferito in questi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare da Open, a finire in manette sono stati un diciottenne e altri due ragazzi minorenni, tutti ritenuti colpevoli di violenze sessuali. Il trio è stato prelevato direttamente dalla propria abitazione e portato nei carceri di Sulmona (il 18enne) e di Casal del Marmo a Roma (i due minorenni), accusati di aver stuprato una bambina. Quando le violenze sono scattate la piccola aveva infatti 10 anni, e di fatto gli abusi sono andati avanti per ben 24 mesi.

Non contenti – come purtroppo spesso e volentieri accade in queste situazione – i tre hanno filmato le violenze dopo di che hanno pubblicato i filmati condividendoli sulle chat di WhatsApp in gruppi con altre 40 persone. Ad aggravare il tutto, il fatto che il 18enne e un 14enne (uno degli altri due minori arrestati), sono parenti della vittima, precisamente cugini, e avrebbero abusato della 12enne mentre il terzo ragazzo, un 17enne, filmava lo scempio.

STUPRO A SULMONA, 12ENNE FILMATA E VIOLENTATA: REATI IPOTIZZATI VERSO I 3

Al momento nei loro confronti le due procure ipotizzano i reati di violenza sessuale aggravata, oltre ad altri reati come atti persecutori e produzione di materiale pedopornografico oltre alla detenzione. L’episodio è avvenuto in quel di Sulmona, cittadina dove abitano i tre arrestati e secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sembra che la vittima avesse inizialmente un debole per il cugino, che quando iniziò la violenza aveva 12 anni (la vittima invece 10).

I due avevano quindi deciso di incontrarsi in un parcheggio ma una volta che i due si sono visti è subentrato anche il 18enne (che all’epoca dei fatti aveva 16 anni), e i due avrebbero violentato la bambina, mentre il 15enne riprendeva tutto. Il video era stato quindi utilizzato dal gruppo per minacciare la povera vittima, che è stata così costretta a subire altri abusi, pena la diffusione del filmato.



STUPRO A SULMONA, 12ENNE FILMATA E VIOLENTATA: LA SVOLTA A LUGLIO

I tre, precisa Open, sono tutti di famiglie straniere ma nati in Italia e lo scorso luglio aveva deciso di condividere il filmato su WhatsApp. Quando una ragazzina amica della 12enne ha scoperto il tutto, è riuscita a convincere la vittima a denunciare di conseguenza sono scattate le indagini e alla fine si è arrivati ai tre arresti eseguiti quest’oggi in base agli indizi di grave colpevolezza nei confronti dei tre giovani.

Le indagini sono state lampo, come avviene in queste situazioni, e alla fine del mese di agosto gli inquirenti avevano già raccolto numerose materiale che provasse le violenze, tramite il sequestro di vari dispositivi elettronici dei tre indagati. Sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, per cercare di capire se il fermo del trio sarà confermato o meno, la situazione è estremamente delicato viste le età delle persone coinvolte.