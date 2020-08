SUMMERSLAM 2020/ Wrestling WWE, info streaming video: Debutta Dominik Mysterio!

Il wrestling WWE sta per tornare ad infiammare i nostri teleschermi nella notte italiana tra domenica 23 e lunedì 24 agosto con Summerslam 2020. Contrariamente a quanto avvenuto con gli ultimi pay-per-view, che sono stati infatti disputati al WWE Performance Center di Orlando in Florida e ricordando anche che si sarebbe dovuto svolgere ufficialmente al TD Garden di Boston in Massachusetts, l’evento si terrà all’Amway Center di Orlando, Florida, sempre senza pubblico a causa delle norme imposte dalla diffusione del COVID-19. Riguardo agli otto incontri in programma nella notte ben sei di questi saranno validi per un titolo mentre i due restanti saranno comunque contraddistinti da stipulazioni particolari: da non perdere l’Hair vs Hair match tra le ex amiche Mandy Rose e Sonya Deville, al termine del quale una delle due potrebbe rimanere completamente calva, e soprattutto la Street Fight tra il messia del lunedì sera Seth Rollins e Dominik Mysterio, con il figlio del più famoso lottatore mascherato del mondo Rey Mysterio al match di debutto per la sua carriera. Grande attesa per la doppia sfida che vedrà protagonista Asuka contro Sasha Banks prima e Bayley poi per i titoli femminili dei due brand così come ci si aspetta molto dal secondo scontro fra Braun Strowman e Bray Wyatt, oltre a quello che dovrebbe essere il main event della serata, ovvero Drew McIntyre contro Randy Orton per il WWE Championship.

INFO STREAMING VIDEO E TV DEL SUMMERSLAM 2020

L’evento pay-per-view WWE Summerslam 2020 andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 italiane nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto acquistando l’evento come di consueto, tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi abbonati. Attraverso gli account Facebook, Youtube, Twitch e Twitter della WWE, come sempre prima dell’evento vero e proprio dalle ore 00.00 italiane, dovrebbe inoltre essere trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con i pronostici offerti da diversi ospiti e magari uno o due dei match in programma. Il ppv non sarà quindi più visibile ed acquistabile su Sky come accaduto fino all’ultimo Backlash 2020 visto il passaggio di Raw, Smackdown ed anche NXT nelle mani di Dplay Plus, il servizio on demand del gruppo Discovery che ripropone le puntate dei vari brand in chiaro in differita su Dmax.

DOPPIA SFIDA PER ASUKA E NO DISQUALIFICATION MATCH

La divisione femminile della WWE potrebbe presto assumere un nuovo volto al termine di Summerslam 2020. Le campionesse rispettivamente di Raw e Smackdown, oltre che Women’s Tag Team Champions, Sasha Banks e Bayley dovranno infatti difendere le loro cinture dall’assalto di Asuka. La giapponese è riuscita a conquistare la possibilità di sfidare anche la campionessa del circuito blu avendo vinto la Battle Royal tra i vari brand, NXT compreso, ed ora potrebbe anche riuscire a detenere entrambi i titoli se riuscirà a battere le Golden Role Models, fino a questo momento saldamente al comando della federazione. Anche se non dovesse riuscire a conquistare entrambi i titoli, un ritorno di Asuka nel ruolo di campionessa potrebbe inoltre compromettere la serenità nel rapporto tra le stesse Banks e Bayley. Un altro importante incontro che vedrà le donne protagoniste sarà quello tra Mandy Rose e Sonya Deville, impegnate appunto in un Hair VS Hair Match. La Deville, che ha vissuto un brutto episodio in settimana quando un ventiquattrenne è stato arrestato mentre cercava di introdursi in casa sua nel sonno per rapirla, aveva aggredito l’ex amica qualche settimana fa con tanto di forbici, così da rovinare la bellezza che a suo dire ne aveva garantito il successo e costretto lei nell’ombra. Presentatasi con un nuovo look ma più agguerrita che mai, la Rose non si è tirata indietro ed è pronta a rischiare anche i capelli che le sono rimasti pure di vedere calva la rivale. Tuttavia, dopo la puntata di Friday Night Smackdown dell’altra sera, la stipulazione del match è stata modificata ed ora le due si affronteranno in un No Disqualification Match che metterà in palio la permamenza in WWE delle due!

STREET FIGHT CON DEBUTTO PER DOMINIK MYSTERIO

Uno dei momenti più importanti nella notte di Summerslam 2020 sarà rappresentato dal debutto di Dominik Mysterio, chiamato ad affrontare Seth Rollins in una Street Fight. Il ventitreenne figlio di Rey Mysterio, il luchador mascherato più famoso di sempre, si è inserito nella faida tra il padre e Rollins appunto dopo che quest’ultimo è riuscito a vincere l’Eye for an Eye Match durante lo scorso Extreme Rules, danneggiando l’occhio destro del messicano forse in maniera permanente. Il giovane Dominik si è sentito quindi costretto a farsi avanti per riscattare l’onore del genitore ferito ma si anche sorbito un fragoroso pestaggio da parte del Messia del Lunedì Sera e del suo discepolo Murphy un paio di settimane fa, lasciandogli delle sanguinose ferite dovute alle trenta bastonate da kendo subite mentre si trovava incastrato tra le corde del ring a RAW. Il promettente Dominik disputerà quindi il primo match della sua carriera contro uno degli atleti più scafati del roster WWE e, sebbene possa fare bene in futuro, è difficile che Seth Rollins si lasci battere dall’ultimo arrivato. Tornando invece agli incontri titolati del ppv, lo United States Championship sarà ancora una volta una faccenda tra il campione Apollo Crews ed il rivale MVP, il quale in questa occasione dovrà fare a meno degli altri membri della sua stable, la Hurt Business, ovvero Bobby Lashley e Shelton Benjamin, ufficialmente banditi dallo stare a bordo ring. Infine, pure il wrestling di coppia troverà spazio nella serata con la sfida tra i detentori del RAW Tag Team Championship gli Street Profits ed i messicani Andrade ed Angel Garza, accompagnati come di consueto dalla manager Zelina Vega. I campioni Angelo Dawkins e Montez Ford non hanno alcuna intenzione di cedere le loro cinture ai due sfidanti, specialmente dopo aver appurato che era stata proprio la Vega, nonostante le smentite, ad avvelenare Ford di nascosto nelle scorse settimane.

STROWMAN E MCINTYRE A CACCIA DEL FIEND E DI ORTON

Il main event della serata di Summerslam 2020 vedrà quasi sicuramente protagonisti il campione WWE o quello Universale viste le sfide a cui sono chiamati i due lottatori. Per quanto concerne lo Universal Championship, il detentore Braun Strowman se la vedrà ancora una volta contro il vecchio ex amico Bray Wyatt, questa volto pronto a palesarsi nei panni del Fiend, abbandonando così la sua forma umana e la gimmick che aveva ripreso ad Extreme Rules. All’Horror Show infatti, il Divoratore di Mondi era già stato rimpiazzato nel finale dalla creatura mascherata riuscendo ad intrappolare Strowman nella palude ma ora che il Mostro che cammina tra gli Uomini è tornato a calcare il ring di Smackdow la sfida si è ufficialmente riaperta. Difficile pronosticare chi potrà avere la meglio dato che lo stesso campione è parso molto carico, lasciando presagire di poter superare l’ostacolo rappresentato dai poteri soprannaturali del Fiend. Altrettanto violtento e spietato dovrebbe pure essere l’incontro titolato tra il detentore del WWE Championship Drew McIntyre ed il veterano Randy Orton. Il Predatore Supremo insegue una cintura che è stata sua già per 13 volte nel corso della sua carriera ed ha voluto provare la sua sete di vittoria eliminando pure Ric Flair dal suo entourage, avendolo colpito a tradimento un paio di settimane fa in quel di RAW. Lo scozzese però è tutt’altro che disposto a chiudere qui il suo regno ed è anzi pronto a vendicare pure lo smacco subito dal due volte Hall of Famer avendo promesso ad Orton di staccargli la testa con la sua micidiale Claymore.



