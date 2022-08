SUMMERSLAM 2022/ Wrestling WWE: debutti e ritorni. Reigns si conferma ‘Tribal Chief’

SUMMERSLAM: Bianca si conferma campionessa. Riecco Bayley

Summerslam che riesce a far ricredere anche i più scettici un grande ppv, il primo sotto la gestione creativa di Triple H. Ciò che inizia con il primo match che vede affrontarsi la campionessa Bianca Belair e la sfidante ed ex campionessa Becky Lynch; il match è ottimo le due fanno vedere un’ottima alchimia e lo spettacolo inizia subito ad accendersi con mosse e contro mosse che fanno elettrizzare tutti i tifosi presenti (circa 48.000). Dopo una lunga battaglia Bianca Belair batte Becky Lynch, vendicandosi dell’anno precedentemente, nella quale la stessa rossa irlandese, la batté in pochi secondi conquistando il titolo.

SummerSlam 2022/ Wrestling WWE, info streaming video tv: è ancora Reigns vs Lesnar!

Bianca Belair batte e conserva il titolo contro Becky Lynch al termine del match, però, ecco il grande ritorno di Bayley assente da circa un anno; ma non è sola con lei anche la debuttante Dakota Kai e Io Shirai (ora Iyo Sky) da Nxt. Le tre circondano Bianca Belair che però viene aiutata da Becky Lynch, turnata face nel post match, andando ad allontanare le 3 sfidanti.

Money in the Bank 2022/ Wrestling WWE, info streaming video tv: Belair vs Carmella!

SUMMERSLAM: sorpresa Logan Paul, Bobby Lashley resta campione. Il ritorno di Edge costa caro al Judgement Day

Grande opener per WWE Summerslam che continua con la sfida tra “Il magnifico” The Miz e lo sfidante ed influencer Logan Paul. Nonostante la professione non sia quella di wrestler Logan Paul, mette in atto una serie di offensive molto interessanti facendo presa sul pubblico presente che inizia a fare il tifo per l’influencer. Da sottolineare una splendida “Frog Splash” dal paletto più alto sul tavolo dei commentatori. Vittoria che va a Logan Paul grazie anche ad una interferenza di Aj Styles che allontana Tommaso Ciampa, pronto ad aiutare l’amico The Miz. Vittoria ed applausi per Logan Paul. Lo show continua con il terzo match della serata che vede il titolo degli Stati Uniti in palio con Bobby Lashley che affronta lo sfidante e Mr Money in the Bank Austin Theory. Dopo due grandi incontri, lo spettacolo cala con la vittoria dell’Onnipotente sempre più over con il pubblico, in un match durato pochi minuti e vittoria per “All Might“.

LOGAN PAUL IN WWE/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling)

Spazio pubblicitario ed è subito sfida due contro due senza squalifiche con la famiglia Mysterio (Rey e Dominick) contro il Judgement Day di Finn Balor e Damian Priest, accompagnati da Rhea Ripley. Match che parte subito forte con le offensive dei due team. Fase centrale un po’ lenta con gli “Heel” in controllo ma nel finale il ritorno entusiasmante dell’ex Leader della stable: Edge. Come sempre la superstar vietata ai minori ruba la scena tornando attaccando dapprima Priest e poi Balor con la sua, più che collaudata, spear. 1-2-3 conto per la famiglia Mysterio che vince con il pin di Rey.

SUMMERSLAM: Pat McAfee batte Corbin. Uso’s-Street Profits rubano la scena

Summerslam che continua con il match tra Happy Corbin ed il telecronista ed ex giocatore di football Pat McAfee. Match non all’altezza delle aspettative tra i due. Pat McAfee che ci regala però sempre prove del suo coraggio con una pregevole superplex direttamente dal paletto più alto ed un salto, dallo stesso, all’indietro. Presa con il pubblico che è sempre alta per il commentatore. Nel finale Corbin colpisce accidentalmente il direttore di gara e per McAfee è tutto più semplice: “low blow” e Panama Sunrise. Conto di 3 e vittoria per il commentatore che festeggia con il pubblico.

Uso’s contro Street Profits che alza nuovamente il livello dello show. Match partito un po’ a rilento ma che si scalda e si alza nelle fasi centrali e finali. Team che si scambiano mosse ed evidenziano tutta la loro alchimia. Voli da parte di Dawkins e la tecnica di Montez Ford fanno andare vicinissimi alla conquista dei titoli di coppia che però rimangono alla vita dei fratelli samoani. Prima della vittoria però, falso finale per i Street Profits vicinissimi al conto di 3. Allontanato Montez Ford, il solo Angelo Dawkins non riesce a contrastare le offensive degli uomini della Bloodline che vincono e mantengono le cinture.

SUMMERSLAM: Liv Morgan ‘frega’ Ronda Rousey. Roman Reigns detronizza la bestia Brock Lesnar

Penultimo match della serata che vede lo scontro tra Liv Morgan campionessa dello show in blu, contro l’ex Fighter Ronda Rousey. Match che dura molto poco con un finale sporco con la campionessa che cede alla Armbar della sfidante ma, contemporaneamente, facendo leva, schiena la Rousey. Nel post match Ronda turna heel attaccando la sua avversaria in preda alla frustrazione per la sconfitta subita per mano della campionessa, in un modo non proprio pulito.

Finale di PPV che vede l’ennesimo scontro tra Roman Reigns e Brock Lesnar. Main Event che riesce e soddisfare le attese di tutti, anche di tutti gli scettici pronti a criticare l’ennesimo scontro tra i due. Stipulazione perfetta che regala la giusta conclusione ad un Summerslam 2022 sopra le aspettative. Brock Lesnar che si presenta con una ruspa ed a metà incontro alza il ring sulla sorpresa generale di tutto il pubblico. Tuttavia il Tribal Chief si conferma campione in questo meraviglioso Last Man Standing e, come dice il match stesso, atterra Brock Lesnar e termina l’incontro come ultimo uomo in piedi, da vero volto della compagnia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA