SUMMIT BIDEN-PUTIN IL 16 GIUGNO/ Vertice bilaterale Usa-Russia a Ginevra

Joe Biden e Vladimir Putin si incontreranno per la prima volta dopo le ultime Elezioni alla Casa Bianca il prossimo 16 giugno a Ginevra in Svizzera: dopo i rumors rimbalzati dalla CNN stamattina, è giunto nel pomeriggio italiano lo statement ufficiale della Casa Bianca «Il presidente Biden incontrerà il presidente Putin a Ginevra, Svizzera, il 16 giugno 2021. I leader discuteranno l’intera gamma di questioni urgenti, mentre cerchiamo di ripristinare la prevedibilità e la stabilità delle relazioni USA-Russia».

Al termine del suo primo viaggio all’estero dall’insediamento ad inizio 2021, Biden si recherà al G7 in Cornovaglia, dall’11 al 13 giugno, per poi andare a Bruxelles il 14 per il vertice della Nato e il vertice Usa-Ue, da ultimo in Svizzera dove avrà come ultimo vertice proprio il bilaterale con l’omologo russo: un clima di alta tensione si prefigura tra i due leader dopo che solo lo scorso marzo l’ex n.2 di Barack Obama aveva definito in una intervista a George Stephanopoulos per l’Abc «un assassino, un killer». Il giorno successivo fu lo stesso Putin a replicare nel pieno di un’altissima tensione internazionale ritornata rapidamente ai tempi della “guerra fredda”: «io un killer? da bambini si diceva “chi lo dice sa di esserlo”… Cosa gli risponderei? Gli direi: sii sano! Gli auguro buona salute».

IL VERTICE PUTIN-BIDEN IL PROSSIMO 16 GIUGNO

Tanti i temi sul tavolo dei due più importanti leader mondiali, a cominciare dall’ultima emergenza sulla Bielorussia: prima del vertice con Joe Biden, il Presidente russo vedrà direttamente l’omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko. «Se l’incontro si terrà effettivamente, il Presidente Lukashenko avrà di certo una opportunità di fornire al capo di Stato russo una spiegazione sulle circostanze e le cause di quello che è accaduto», ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito al caso internazionale del dirottamento sul volo Ryanair per arrestare il giornalista dissidente Roman Protasevich. Da Minsk all’emergenza “spionaggio” con le presunte interferenze di Mosca negli affari esteri e interni di diversi Paesi dell’Occidente, il summit Biden-Putin vedrà ovviamente gli scenari in Medio Oriente e le sfide commerciali e geopolitiche. L’incontro arriva dopo mesi di fitti rapporti diplomatici tra i due consiglieri per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan e Nikolay Patrushev: «Relazioni bilaterali, stabilità strategica, soluzione dei conflitti regionali e cooperazione contro le pandemie saranno fra i temi che i Presidenti di Russia e Stati Uniti intendono discutere durante il loro incontro a Ginevra il 16», è invece il comunicato diffuso dal Cremlino che conferma il summit con l’omologo americano, «Si intende discutere lo stato attuale e le prospettive di ulteriori sviluppi nelle relazioni fra Russia e Stati Uniti, i problemi di stabilità strategica come questioni di attualità nell’agenda internazionale, inclusa la cooperazione nel contrasto alla pandemia di Covid e la soluzione dei conflitti regionali».

