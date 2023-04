Sunak punta sulla matematica/ “Uk, più competenze a scuola e a lavoro per economia”

Rishi Sunak, Premier del Regno Unito, vuole puntare sulla matematica per rilanciare l’economia. L’annuncio è arrivato nel corso di un discorso che ha pronunciato di fronte a una platea di studenti, insegnanti e manager a Londra, ma nelle scorse settimane il piano del Governo era stato già anticipato. “Dobbiamo cambiare radicalmente il nostro sistema educativo in modo che offra ai nostri giovani le conoscenze e le competenze di cui hanno bisogno e di cui hanno bisogno le nostre imprese per competere con i migliori al mondo”, ha affermato come riportato dal Daily Mail.

L’obiettivo è quello di migliorare il sistema della scuola, soprattutto per il futuro. “Se intendiamo far crescere l’economia non solo nei prossimi due anni, ma nei prossimi venti, semplicemente non possiamo permettere che la scarsa capacità di calcolo costi alla nostra economia decine di miliardi all’anno o lasci le persone il doppio probabilità di essere disoccupati a confronto con quelle che hanno competenze matematiche”.

Uk, Sunak punta sulla matematica: i dati allarmanti

La decisione di Rishi Sunak di partire dalla matematica per rilanciare l’economia si base su alcune stime, che hanno evidenziato come il Regno Unito sia ancora uno dei paesi più arretrati in termini di competenze di calcolo. Più di 8 milioni di adulti hanno capacità inferiori a quelle che ci si aspetta da un bambino di nove anni e circa un terzo degli studenti non riesce a superare i test di GCSE.

È per questo motivo che il Premier ha istituito un gruppo di consulenti che si occuperà di esaminare ciò che fanno i Paesi con alti tassi di matematica e parlerà ai datori di lavoro di tutto il Paese su come colmare il divario di competenze. “Il cambiamento non sarà dall’oggi al domani, sarà impegnativo arrivare all’obiettivo. Dovremo capire come sfruttare la tecnologia per supportare le aziende e dovremo assicurarci che questi insegnamenti utili a colmare le lacune in matematica siano aggiuntivi rispetto ad altre materie, non sostitutivi”, ha precisato.

