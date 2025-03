Sunny, chi è la nuova compagna di Fabio Testi: insieme in tv per la prima volta

Oggi pomeriggio, nel salotto di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda come sempre su Rai 1, Fabio Testi sarà ospite al fianco della sua nuova compagna Sunny. La vita privata del celebre attore è spesso finita sotto i riflettori in passato, avendo fatto diverse conquiste nel mondo del cinema e avendo intrecciato numerose ed importanti storie d’amore. Dalle relazioni con Ursula Andress e Anita Ekberg a quella chiacchieratissima con Edwige Fenech, sino al matrimonio al fianco di Lola Navarro, sposata nel 1979 e dalla quale ha avuto i suoi 3 figli, Fabio, Thomas e Trini, sino alla separazione.

Successivamente l’attore ha avuto un’altra relazione con Antonella Liguori, gallerista, con cui è convolato a nozze nel 2015 a Capri. Ora, però, da qualche mese al suo fianco c’è Sunny, la sua nuova compagna, che è stata presentata per la prima volta in diretta televisiva qualche settimana fa, durante un video-collegamento con La volta buona.

Fabio Testi e la compagna Sunny: “Viviamo la nostra storia…“

Ma che cosa sappiamo di Sunny, la nuova compagna di Fabio Testi? Sorridente e bellissima, a La volta buona ha rivelato che è fidanzata da un paio di mesi con l’attore e che convive con lui nella sua tenuta in Veneto, in aperta campagna, circondata dalla natura, dagli animali e dagli ulivi. “Non mi annoio, è una bella alternativa al lavoro per scappare dallo stress“, ha ammesso la donna, più giovane di Testi di diversi anni.

Ha inoltre specificato di non essere appartenente al mondo del cinema e dello spettacolo, a differenza dell’attore: “Ho un altro lavoro, lavoro un po’ nell’immobiliare e un po’ sono anche pittrice. Ho questa passione per l’arte fin da piccola”. Nel corso di quel video-collegamento, Testi aveva aggiunto: “Noi viviamo giorno per giorno, viviamo la nostra storia. Siamo tranquilli, ognuno ha la sua libertà e appena possiamo facciamo qualche viaggetto assieme. Siamo stati recentemente al Festival di Berlino, dove avevo un film in concorso che però non ha vinto“.

